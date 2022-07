Diretor da série ‘O Senhor dos Anéis’ reage a comparações com a trilogia de filmes originais

A próxima série inspirada em ‘O Senhor dos Anéis’ leva os fãs de volta à Terra-média, seguindo a linha dos livros de J.R.R. Tolkien. Embora se passe muito antes dos eventos da trilogia clássica de Peter Jackson, movendo-se para a Segunda Era, a série acabou recebendo comparações com a trilogia de filmes.

Patrick McKay, co-showrunner, em uma nova entrevista com ao Empire, observou que a série de filmes vencedora do Oscar estabeleceu um nível alto, mas que a série spin-off não veio para “competir”.

“Qualquer um que se aproximasse de ‘O Senhor dos Anéis’ na tela estaria errado em não pensar em quão maravilhosamente Jackson acertou tanto”, disse ele. “Mas somos admiradores de longe, é isso. Os Anéis do Poder não tentam competir com ele”.

Desde o lançamento da trilogia, há duas décadas, as histórias épicas de fantasia atingiram alta popularidade mais uma vez com ‘Game of Thrones’, embora McKay tenha sugerido que ‘Os Anéis do Poder’ não seguiria o mesmo estilo.

“Você pode se preparar para acompanhar os Joneses, mas um dos mantras sobre isso era ‘voltar ao material de origem’”, disse ele. “O que Tolkien faria?”. McKay acrescentou que: “Algumas dessas outras propriedades concorrentes - tocam uma oitava realmente lindamente. Mas Tolkien estava tocando cada nota no piano. Ele tinha essa variedade de tons”.

O primeiro trailer do spin-off foi lançado em fevereiro, apresentando parte do elenco como Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete e Robert Aramayo.

De acordo com a sinopse oficial, a nova série mostrará os 20 anéis do poder, que foram mencionados na trilogia de filmes, mas que não foram explorados. O roteiro é ambientado em centenas de anos antes dos eventos da trilogia e alguns personagens familiares estarão de volta, como Sauron, o Lorde das Trevas.

‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’ vai ao ar no Amazon Prime Video a partir de 2 de setembro de 2022.