Cara e Coragem: Moa vive dia de fúria ao ser trocado por um novo dublê

Os conflitos pessoais de Moa (Marcelo Serrado) começam a atrapalhar a sua vida profissional e o dublê acabará sendo substituído por um de seus maiores rivais na novela “Cara e Coragem”.

Nos próximos capítulos da novela das sete, o parceiro de Pat (Paolla Oliveira) viverá um verdadeiro dia de luta, após sofrer um acidente e ficar afastado de um trabalho importante. Na cena, o pai de Chiquinho (Guilherme Tavares) ficará nos bastidores e será substituído às pressas por Kaká Bezerra (Kaysar Dadour), que ficaria reserva, mas aproveita a oportunidade.

Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) e Hugo Sá (Rafael Theophilo) em cena da novela Cara e Coragem (João Miguel Júnior/Globo)

Com Moa machucado, o rival acaba ganhando destaque ao ser o dublê de Hugo Sá (Rafael Theophilo), par de Andréa Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) na ficção, em um comercial e acaba surpreendendo Armandinho (Rodrigo Fagundes) ao executar as manobras de parkour e Moa acaba admitindo que Kaká deu conta do recado como dublê de ação no trabalho.

Já nos bastidores, o personagem de Marcelo Serrado em “Cara e Coragem” também não terá paz, já que sua vida pessoal será exposta na imprensa. Na cena, o dublê profissional flagra Andréa afirmando que está solteira e, com isso, deixa claro que prefere não expor o seu relacionamento amoroso com Moa, que fica arrasado, já que eles foram vistos em diversos lugares públicos.

Cara e Coragem: Kaká Bezerra (Kaysar Dadour) trabalha com Hugo Sá (Rafael Theophilo) e deixa Moa (Marcelo Serrado) irritado (João Miguel Júnior/Globo)

Além disso, Rebeca (Mariana Santos) decidiu entrar na Justiça para brigar pela guarda compartilhada do filho. Para quem não lembra, a personagem largou o menino com o pai e viajou para o exterior com Danilo (Ricardo Pereira). Depois de muitos anos, ela volta ao Brasil e decide reconquistar Chiquinho.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

