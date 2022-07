Ana Maria Braga prova que tem ‘jogo de cintura’ e contorna falha técnica no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga lida com falha no áudio no 'Mais Você' (Reprodução/Globo)

Não é à toa que Ana Maria Braga é a rainha das manhã. Nesta quinta-feira (7), ela mostrou todo o seu “jogo de cintura” ao ter de lidar com uma falha técnica logo no início do “Mais Você”.

O programa sempre começa com uma música, mas desta vez o que pairou no ar foi o silêncio. Quando a câmera focou na loira, ela questionou, com bom humor, se teria que cantar e ainda emendou uma reflexão, como de costume: “Às vezes a vida trava”, disse rindo, ressaltando que hoje quem travou foi o áudio mesmo.

Maria Beltrão na Globo

Ana Maria Braga recebeu a jornalista Maria Beltrão no “Mais Você” desta quinta-feira. Logo de cara, a loira comentou sobre a altura da convidada. “É mulher pra mais de metro”, disse. “Pequena, né? Mion”, respondeu a mais nova apresentadora do “É De Casa”.

Maria falou sobre as expectativa para o desafio após mais de 10 anos à frente do “Estúdio I”, no canal fechado Globo News, e adiantou: deve passar alguns perrengues ao vivo do programa de sábado. “Eu já entro na cozinha tensa. No programa piloto já estava derrubando a água para fazer o café. Meu marido tem um álbum das minhas aventuras. Eu derrubo tudo”, contou.

Maria Beltrão toma café com Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

A apresentadora também já deu um spoilers sobre seu programa de estreia, dizendo que a atriz Dira Paes será sua convidada. “Dira vai na estreia do ‘É De Casa’. Dira é sempre a mesma, né? Aquela coisa boa de tomar um vinho. Sou vinheira.”

Maria Beltrão vai apresentar o “É de Casa” a partir deste sábado (9) na companhia dos colegas Talitha Morete, Thiago Oliveira e Rita Batista.

