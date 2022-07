VÍDEO: Supla mostra que é fã da novela ‘Pantanal’ e faz versão de ‘Cavalo Preto’ no ‘Encontro’

O roqueiro Supla participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (6) e revelou ser fã da novela “Pantanal”. Após ser desafiado por Patrícia Poeta, ele cantou a música “Cavalo Preto”, que é a preferida do personagem José Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira (veja abaixo).

O assunto logo repercutiu nas redes sociais e muitos internautas se divertiram com a versão do artista da canção, que foi originalmente gravada em 1946 pela dupla Palmeira e Luizinho (veja a repercussão abaixo).

Depois de participar do “Encontro”, Supla seguiu até o estúdio ao lado, onde é gravado o “Mais Você”, e fez questão de aparecer ao lado de sua “irmã gêmea” Ana Maria Braga. “Parceiro de vida e de cabelo”, disse a apresentadora, abraçando o artista.

Em seguida, ele falou sobre o desafio que enfrentou ao fazer uma versão da música sucesso em “Pantanal”: “Preciso pedir perdão para você. Você fez o desafio de cantar ‘Cavalo Preto’ e não imaginava que ia fazer essa canção aqui, comecei a estudar essa música faz dois dias. Comecei a ver a novela, estou curtindo, estou gostando de tudo a respeito do Pantanal. Só queira pedir desculpas”, disse Supla.

Veja a repercussão na web sobre a versão de Supla de “Cavalo Preto”:

O supla cantando cavalo preto no encontro foi épico.#Encontro pic.twitter.com/wc15EaxHsq — EDSON FILHO (@EdsonFilho74) July 6, 2022

Minha nossa o Supla cantando Cavalo preto no #Encontro pic.twitter.com/gLQtFO5oF7 — Leite de Rolas (@Mauricioffernan) July 6, 2022

Supla com seu look no encontro, aí ele canta cavalo preto kkkkkkk — Amanda Souza 🍞✨🔴⚫🌋 (@MorangoComenta) July 6, 2022

@suplaoriginal você é foda! cavalo preto no programa matinal kkkkkkkkkkkkkkk nunca perde o brilho. Isso se chama personalidade, e o que você tem de mais bonito: humildade — Larissa (@lanina0808) July 6, 2022

Morri com o @suplaoriginal cantando cavalo preto no Encontro! Sou fã demais desse cara! 🤠🤘🏼 — Carlise Borges (@kakacarlise) July 6, 2022

Eu não sabia que precisava ver o Supla cantando Cavalo Preto até ver o Supla cantando Cavalo Preto.#encontro — Angel (@afliima) July 6, 2022

Mais visitas

Ainda durante o “Encontro”, os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares também aproveitaram para visitar Ana Maria Braga. Agora o matinal passou a ser apresentado de São Paulo e os programas ficam em estúdios vizinhos.

Eles levaram flores para a loira e uma caneca com a logo do “Encontro”, que também foi entregue ao Louro.

“Olha o que tem nessa mesa”, disse Manoel Soares. “Coxinha”, comemorou Patrícia, que já revelou que é fã do petisco. “Adorei a surpresa que você me fez na segunda-feira [estreia dela no programa], mas amei as coxinhas que você me mandou”, disse a jornalista a Ana Maria.

Manoel e Patrícia invadiram o #MaisVocê! O cross dos programas 💘 #Encontro pic.twitter.com/tyLTwPkEVk — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 6, 2022

