Todas as vezes que Jojo Todynho mostrou ser ‘próxima’ de Jean Paul Gaultier

Após enfrentar 12 horas de voo, a cantora Jojo Todynho já está curtindo alguns dias em Paris e, entre uma postagem na timeline e alguns stories, a nova contratada do “Mais Você” (Globo) mostrou que tem amigo influente fora do Brasil.

Nesta quarta-feira (06), a funkeira apareceu na plateia do desfile do de Jean Paul Gaultier, que aconteceu na Semana de Alta-Costura. No entanto, esta não é a primeira vez que Jojo foi vista paparicando o famoso estilista francês.

Em Paris, Jojo Todynho assiste desfile de importante estilista internacional (Reprodução/@jojotodynho)

Em junho deste ano, a cantora carioca desembarcou em São Paulo, ao lado do marido Lucas Souza, para participar da 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. No evento, o primeiro presencial desde o início da pandemia da covid-19, a ex-participante da “Dança dos Famosos” subiu no trio elétrico da marca francesa Jean Paul Gaultier, que levou a temática náutica à Avenida Paulista.

LEIA TAMBÉM: Apressadinha: ‘Cara e Coragem’ tem momento revelador e máscaras caem

Jojo Todynho e Lucas Souza na Parada LGBTQIA+ de São Paulo (Reprodução/Instagram)

Já em março de 2022, Jojo Todynho surpreendeu os seus fãs ao viajar para Dubai, nos Emirados Árabes, para realizar o seu primeiro trabalho com a marca do estilista. Durante a viagem, ela ainda foi nomeada musa da grife internacional.

Para quem não se lembra, Jojo surgiu ao lado de Cauã Reymond, ator que protagonizou a novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

Na época, os famosos compartilharam diversos momentos dos bastidores do ensaio fotográfico para o lançamento dos perfumes Scandal e Scandal Pour Homme.

Jojo Todynho faz campanha em Dubai (Reprodução/Instagram)

Durante a viagem, Jojo ficou emocionada ao ser chamada por Jean Paul Gaultier para representar a marca: “Mamãe em Dubai… Bangu virou? Claro ou com certeza? Viajamos para uma experiência de moda com as fragrâncias da grife francesa Jean Paul Gaultier”.

Além de ficar próxima do amigo estilista, Jojo está aproveitando as ruas de Paris para mostrar em seu perfil oficial no Instagram os looks que escolheu para curtir o verão europeu.

LEIA TAMBÉM: Entenda por que você vai ficar revoltado com o passado de Zuleica em ‘Pantanal’