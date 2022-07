Sessão da Tarde: Atores de ‘Nossa Vida com Cães’ são pai e filha na vida real

Cena de 'Nossa Vida com Cães' (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (6) o filme “Nossa Vida com Cães″, lançado em 2018. O longa é estrelado por Nina Dobrev (”Diários de um Vampiro”), Vanessa Hudgens (”High School Musical”) e Adam Pally (”Homem de Ferro 3″).

O filme conta histórias diferentes, que se interligam através dos cachorros de estimação de diversos personagens: Elizabeth (Nina Dobrev), uma apresentadora de TV; Tara (Vanessa Hudgens), uma barista; Garrett (Jon Base), um empresário; e Daisy (Lauren Lapkus), uma passeadora de cães. Os pets começam a influenciar nos relacionamentos, amizades e até mesmo carreiras.

Confira três curiosidades sobre “Nossa Vida com Cães″:

Parentesco na vida real

O ator Ron Cephas Jones, que interpreta o personagem Walter, e a atriz Jasmine Cephas Jones, que dá vida a Lola, são pai e filha na vida real. Ela é uma das integrantes do elenco de “Blindspotting”, série de comédia dramática do Star, enquanto ele é lembrado por seu papel como William Hill em “This is Us”.

Recepção morna

Com um elenco repleto de nomes conhecidos, a ideia dos produtores era que o filme arrecadasse entre 5 e 9 milhões de dólares no fim de semana de abertura, nos Estados Unidos. Bem, não foi o que aconteceu: a audiência rendeu “apenas” 2,6 milhões e, por isso, foi removido de 55 cinemas já na segunda semana.

Clube real

Em uma cena, os personagens Elizabeth (Nina Dobrev) e Jimmy (Tone Bell) entrevistam um palhaço. Ele convida os dois jornalistas a sairem com ele e outros palhaços para um lugar chamado Jumbo’s Clown Room. Na hora, pode não fazer sentido para quem não conhece, mas Jumbo’s Clown Room é um clube de strip bem conhecido na cidade de Los Angeles.

Leia também: Sessão da Tarde: ‘Maria do Caritó’ tem significado curioso da cultura nordestina