Saiu o diagnóstico! Entenda o que são as manchas na pele da ex-BBB Letícia Santiago

A influenciadora e ex-BBB Letícia Santiago recebeu nesta semana o diagnóstico de dermatite psoriasiforme. Ela havia sido submetida a exames para entender as manchas avermelhadas que apareceram em sua pele.

A médica dermatologista Adriana Carneiro, responsável pelo tratamento, explicou o quadro. “A doença de pele que acometeu a Letícia nos últimos dias a deixou com muitas manchas vermelhas em todo o corpo. Felizmente, esse quadro poupou o rosto dela.” As informações são do portal “Quem”.

Segundo a especialista, fatores emocionais podem estar associados ao surgimento da inflamação. “A Letícia apresentou um quadro de dermatite psoriasiforme. Os principais gatilhos para o paciente apresentar esse quadro é o estresse, a ansiedade e o estado emocional da pessoal. O quadro não é contagioso, tem tratamento e tem cura. Além disso, a Letícia havia feito uso de um antibiótico dias antes das lesões surgiram, o que também pode ter sido um gatilho para o quadro”, explicou.

No fim de maio, Letícia compartilhou fotos de seu corpo nas redes sociais e escreveu um longo relato.

“Espiritual, emocional, medicamentoso, físico. Várias de vocês têm visitado minha página para abrir o coração e trazer experiências pelas quais passaram. São milhares de fotos do meu direct e mais que elas só as orações e tentativas em ajudar, em indicar especialistas ou trazer luz no meu desafio de sanar essa questão que atormentou meus últimos dias”, começou.

“Pra quem quer entender, começaram pequenas bolinhas, que ainda não coçavam nem nada. Passados dois dias fui ao pronto atendimento, e os exames de sangue todos normais. Fiz PCR, normal. Tomei injeção, 3 remédios e soro na veia e fui pra casa sem diagnóstico preciso. Foi me orientado suspender o uso de 3 antibióticos que eu estava fazendo uso. Essa recomendação também foi feita pelo médico que me acompanhou depois. Segundo o próprio, foi um RASH medicamentoso que foi exacerbado por um gatilho emocional. Sim, a sobrecarga natural da vida de mãe, ou melhor, da mulher num geral, vocês sabem bem como é… e fico feliz mesmo de ser uma oportunidade (mesmo que não a mais feliz delas) de me aproximar do coração de vocês”, seguiu a ex-BBB.

Letícia Santiago agradeceu todo o apoio que recebeu. “Como nunca, tenho me sentido acolhida, compreendida e aliviada por vocês, algo que vai além da tela do celular, algo que aquece minha alma e faz pensar que existe propósito em tudo, até na d*r, até mesmo nas provações. Por todo esse amor, me comprometo a seguir forte e acreditando que juntas, somos mais. Obrigada por tanto!”, finalizou.

