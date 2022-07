‘Pantanal’: Foto de Juma vestida de noiva circula na web; confira o look

No remake de "Pantanal", Juma (Alanis Guillen) fica nervosa e pensa em abandonar Jove (Jesuíta Barbosa) no altar (João Miguel Júnior/Globo)

O vestido de noiva de Juma, personagem de Alanis Guillen no remake de “Pantanal”, estava sendo mantido em segredo. Mas, a curiosidade da audiência da novela da Globo acabou nesta quarta-feira (06), quando uma foto revelou como será a roupa usada pela menina-onça.

Em cenas que ainda estão por vir, a protagonista da nova versão da novela da Globo vai surgir experimentando o vestido de noiva e não vai conseguir esconder o estranhamento ao se ver no espelho toda coberta. Ela ainda ficará com falta de ar e avisa Irma (Camila Morgado) que tenta acalmá-la, enquanto ajuda com os preparativos finais: “Respira fundo... Você está nervosa. Só isso”.

Durante uma crise de ansiedade ao se ver pronta para o casamento, Juma começa a pensar em desistir do casamento com o Jove (Jesuíta Barbosa) e ao ficar sozinha no quarto dará um jeito de pular para fora da casa.

Ao perceber, a tia de Jove avisa os demais moradores da fazenda, que saem procurando a noiva. Neste momento, Juma se depara com o Velho do Rio (Osmar Prado) que tenta acalmá-la e avisa que estará ao seu lado durante a cerimônia de casamento.

Depois deste incidente, todos seguem para a cerimônia de casamento, que terá o Velho do Rio como convidado especial. A chegada do protetor do Pantanal deve emocionar ainda mais José Leôncio, que irá reconhecer o pai rapidamente.

"Pantanal": Vestida de noiva, Juma (Alanis Guillen) decide fugir antes da cerimônia de casamento (Reprodução/Rede Social)

O reencontro familiar no remake da novela “Pantanal” vai acontecer quando Jove e Juma estiverem prestes a dizer “sim” um para o outro diante do padre. Na cena, o religioso irá iniciar com algumas perguntas a Juma Marruá, e Jove Leôncio, de forma divertida, pedirá para ela responder sempre “sim” e antes da cerimônia acabar o Velho do Rio, que estará por perto esperando o momento certo, vai surpreender a todos.

