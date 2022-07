Novo teaser de ‘Thor: Amor e Trovão’ mostra momento crucial do filme

Na nova aventura para salvar o mundo, o Deus do Trovão, ao lado de Jane Foster, procura recrutar um exército de deuses de seu universo. Tudo para combater o poderoso inimigo que derruba divindades em toda a galáxia, Gorr (Christian Bale). O mais recente vilão do MCU pode ser um dos mais fortes até agora.

O mais recente teaser de ‘Thor: Amor e Trovão’ da Marvel Studios parece sugerir o poderoso exército que o herói terá que criar para derrotar o vilão do filme.

O teaser inclui ainda Thor enfrentando Gorr, liberando todo o poder do Deus do Trovão. O momento mais épico dos trailers até agora, é emocionante porque podemos ver Thor ser capaz de ultrapassar seus limites como o herói de décadas. Claro, ele terá alguma ajuda, já que a Poderosa Thor e a Rainha Valquíria de Tessa Thompson também lutarão.

As reações dos críticos sobre os trailers que continuam a ser lançados surgem predominantemente em relação à duração. Oficialmente o filme quase atinge a marca de duas horas em 1 hora e 59 minutos, tornando-o o filme mais curto do MCU em cinco anos. E embora a duração seja alvo de comentários, existem diversos elogios do filme como o melhor que a Fase 4 ofereceu até agora.

Neste quarto filme da franquia Thor, Jane Foster estará empunhando Mjolnir como A Poderosa Thor, enquanto Tessa Thompson retorna ao seu papel como governante oficial de Nova Asgard.

Thor enfrentará Gorr, o Carniceiro de Deus, um novo inimigo vingativo que tem como meta exterminar todos os deuses mitológicos do MCU. O filme também conta com o retorno dos Guardiões da Galáxia depois de ‘Vingadores: Ultimato’.

‘Thor: Amor e Trovão’ chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.