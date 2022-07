Novo programa de Ivete Sangalo tem data de estreia revelada

Ivete Sangalo já tem data para voltar às tardes de domingo da Globo. Chamado de “Pipoca da Ivete”, o novo programa está previsto para estrear no dia 24 de julho, depois do filme da “Temperatura Máxima”.

Em uma coletiva de imprensa, que aconteceu direto do estúdio onde a atração está sendo gravada, a apresentadora e cantora baiana garantiu que vai levar muita alegria para o fim de semana: “Todos os rios da minha vida correm para o mar que é esse programa. Coisas que eu aprendi, que gostava de fazer e que vivi deságuam nesse mar. A ‘Pipoca da Ivete’ é a síntese de tudo que eu sou e tem como principal objetivo a diversão”, disse Veveta.

Ivete Sangalo revela detalhes da criação do "Pipoca da Ivete", novo programa da Globo (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Na pipoca é tudo junto e misturado, do jeito que a gente gosta. E foi assim que Ivete Sangalo recebeu jornalistas para o evento de lançamento do seu ‘Pipoca da Ivete’:

Quem também esteve no evento de lançamento foi o cantor Diogo Nogueira, que gravou um show e Ivete aproveitou para cantar o samba “Tá escrito”. A parceria entre os famosos será exibida logo na estreia do novo programa da Globo.

Diogo Nogueira e Ivete Sangalo cantam samba na estreia do "Pipoca da Ivete" (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Além dos shows, Ivete garantiu que seu novo projeto terá muitas brincadeiras, dança, humor, bate-papo e quadros surpresas: “Eu quero entregar diversão pura. Antes de ser cantora, na minha casa, a alegria era a condição principal da minha família. Aqui eu vou cantar, atuar, brincar. Estou chegando com a minha energia, e também vou aprender muito. No meu olhar, coisas muito incríveis vão acontecer nessa caminhada”, revelou a famosa.

Já nos bastidores, Ivete fez um pedido especial ao diretor Eduardo Macedo, Creso, que trabalhou ao seu lado no desenvolvimento do programa dominical: “Falamos muito sobre o meu encontro particular com o programa. Criei um condicionamento emocional para essa nova jornada a partir das conversas que tivemos inúmeras vezes. Isso foi fundamental. Ele tem uma responsabilidade muito grande na tranquilidade que tenho para o que eu vim fazer nesse palco”, disse a cantora.

