Juma perde a paciência com o cunhado e parte para a briga em ‘Pantanal’

Como já sabemos o namoro de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vai dar em casamento. Porém, antes do tão esperado sim em “Pantanal”, a filha de Maria Marruá (Juliana Paes) terá que se livrar de uma baita pedra no sapato, que vai deixá-la com muita raiva.

Nos próximos capítulos, a protagonista da novela da Globo estará tranquila em sua tapera até receber a visita inesperada de José Lucas (Irandhir Santos), que vai passar de todos os limites com a cunhada e garantir fortes emoções para a audiência da trama de Bruno Luperi.

"Pantanal": Sem entender a visita, Juma (Alanis Guillen) questiona José Lucas (Irandhir Santos) (Wil Lugares/Globo)

Em cenas que vão ao ar a partir desta quinta-feira (7), o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) chega na casa de Juma e é questionado sobre qual o motivo da visita e ele diz está preocupado com ela vivendo sozinha, já que Jove continua na fazenda do pai.

Mesmo Juma não querendo, a conversa segue e o filho mais velho de José Leôncio tenta ficar mais próximo e pede um beijo para cunhada, que recusa e pede para que ele vá embora. No entanto, Zé Lucas não arreda o pé e incentiva que Juma vire onça, já que ela está com “reiva” de toda essa situação. Mas ela não vira, diz que não sente raiva dele, nunca sentiu, mas também não sabe explicar o que sente, só sabe que não é amor.

"Pantanal": Durante briga, Velho Rio (Osmar Prado) aparece para salvar o neto de Maria Marruá (Juliana Paes) (Wil_Lugares/Globo)

Fora de si, José Lucas diz que vai levá-la com ele, quer ela queira, quer não. Mas Juma diz que não vai nem morta, e os dois lutam até que são surpreendidos por uma onça, que está ali para defender Juma, afinal de contas, é ela, Maria Marruá.

Na cena de “Pantanal” é possível perceber que José Lucas está com raiva e usará uma faca contra a mãe da protagonista da novela. Neste momento, o Velho do Rio (Osmar Prado) chega para salvar todos dessa situação, principalmente o neto, que está a um passo da morte.

