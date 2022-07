Influenciadora Gabi Brandt mostra fatura de R$ 377 mil no cartão e confessa: ‘Como vou pagar? Não sei’

A influenciadora digital Gabi Brandt falou na terça-feira (5) sobre uma fatura altíssima no cartão de crédito e destacou que não sabe “como vai pagar”. Em postagem no seu Instagram, ela mostrou o valor fechado em R$ R$ 377.719,90.

Gabi falava nos stories sobre a fatura e Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros, registrou o celular da influencer para provar o valor que ela deverá pagar até o próximo dia 12.

“Vocês acham que é meme os trezentos mil do cartão? Não são trezentos, são trezentos e setenta e sete”, disse Yanka, sendo completada por Gabi: “Como vou pagar? Não sei”, disse a ex-participante do reality show “De Férias Com o Ex”.

O valor sobre a fatura do cartão de Gabi já tinha sido revelado em uma live, depois que um seguidor pediu ajuda financeira a influencer. Na ocasião, ela disse que também estava precisando de uma forcinha para pagar suas dívidas.

A influenciadora explicou que a média de sua fatura tem girado em torno de R$ 300 mil nos últimos meses e destacou que o valor está alto em razão de constantes viagens. Assim, os gastos são pagos no cartão de crédito, principalmente quando ela está no exterior.

Durante uma viagem que ela fez à Las Vegas, nos Estados Unidos, por exemplo, Gabi mostrou o quarto de luxo em um hotel onde estava hospedada. A suíte tinha dois andares e chamou a atenção por outras comodidades bem caras.

Gabi Brandt é ex-mulher de Saulo Poncio, de quem se divorciou no começo deste ano. Eles são pais de Davi, de 3 anos, e Henry, de 1.

Repercussão

O alto valor da fatura da influenciadora repercutiu na web e muitos seguidores disseram que os gastos dela são exagerados. “Dava para eu comprar uma casa por mês”, disse uma fã. “Viva a desigualdade”, comentou outra.

“Gabi Brandt pagando 370 mil reais numa fatura, e eu com a cara inchada de chorar aqui pq não sei como vou pagar uma fatura de 350 reais”, escreveu outra internauta.

// Não, a Gabi Brandt expor uma fatura de cartão de crédito de quase R$378 mil, como se fosse a coisa mais normal do mundo, em um país com 33 milhões de pessoas passando fome não é cool. Pelo contrário, é cafona, desnecessário e de extremo mau gosto. — Thiaguices | Thi Oliveira (@olathiaguices) July 6, 2022

a fatura do cartão da gabi brandt de 377mil reais, eu teria que trabalhar 15 ANOS pra ter 300mil no bolso……. é bizarro que gastem isso em um mês — mi (@ysaminsx) July 6, 2022

Gabi Brandt pagando 370 mil reais numa fatura, e eu com a cara inchada de chorar aqui pq não sei como vou pagar uma fatura de 350 reais.



São tempos difíceis pra os concurseiros, senhores — A escrivã de tweets 👩🏽‍💻 (@aescrivadetweet) July 6, 2022

