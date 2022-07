Gastos da realeza, especialmente de Kate e William, geram debate no Reino Unido

A cada ano, a família real britânica divulga seu relatório financeiro, um documento conhecido com Sovereign Grant Report, onde detalha suas despesas totais financiadas pelos contribuintes, com informações dos custos de viagem feitos pelos membros da realeza no ano que termina em 31 de março.

A Coroa britânica custou no ano passado mais de $ 124 milhões de dólares aos contribuintes do Reino Unido. As despesas incluem viagens, folha de pagamento e custos com pessoal, manutenção de propriedades, serviços públicos, limpeza e muito mais.

A viagem de Kate e William

A controversa viagem de Kate Middleton e do príncipe William a três países da América Central. O duque e a duquesa de Cambridge viajaram para Bahamas, Belize e Jamaica, países que tiveram colonização inglesa e cuja herança escravista e exploradora do antigo império britânico continua a ser questionada até os dias de hoje.

A viagem, segundo o relatório divulgado pelo Palácio de Buckingham, custou $ 273 mil dólares aos cofres britânicos apenas em voos fretados. Além do custo da viagem, muitos comentaristas na mídia britânica acharam problemático por causa da conexão histórica da Família Real com a escravidão, o colonialismo e o racismo. Desde então, os Cambridges expressaram seu arrependimento por essa história dolorosa.

“Certamente foi mais desafiador do que o esperado, devido aos protestos”, disse uma fonte à Us Weekly. “Eles obviamente conhecem a história, mas estar lá durante os protestos foi uma grande surpresa”, revelou a fonte.

Kate Middleton e o príncipe William enfrentaram protestos em suas visitas em Belize e na Jamaica. Neste último país, um grupo de manifestantes anti-monarquia se reuniram na capital jamaicana Kingston para exigir um pedido de desculpas oficial da Grã-Bretanha.

O relacionamento entre a Grã-Bretanha e a Jamaica é de séculos anteriores. A ilha foi tomada pelos britânicos em 1655 e permaneceu sob seu domínio até conquistar a independência em 1962, mas permaneceu um reino da Commonwealth com a Rainha como chefe de estado. A maioria dos jamaicanos é de ascendência africana e são descendentes de escravos traficados para o país por colonos europeus.

Harry e Meghan não constam no relatório

Meghan e Harry não constam no relatório, o que nos faz concluir que eles realmente conquistaram a independência financeira da Coroa que haviam planificado no começo de 2020, ao pedirem demissões de seus cargos na realeza britânica.

As únicas menções ao príncipe Harry e Meghan Markle em todo o relatório de 129 páginas referem-se à base britânica de Frogmore Cottage em Windsor, pela qual eles pagam aluguel privado.

Eles também reembolsaram os contribuintes por reformas na casa, totalizando £ 2,4 milhões (US $ 2,9 milhões na taxa de câmbio de hoje) em setembro de 2020.

Uma fonte próxima à realeza disse ao Express UK que os Sussex “devem ser parabenizados por alcançarem seu objetivo” de ganhar milhões de seu próprio dinheiro.

Sabemos que esses ganhos vêm de vários empreendimentos, incluindo um acordo com a Netflix, um com o Spotify, o livro de memórias do príncipe Harry com a Penguin Random House e seu cargo como Diretor de Ompacto da startup BetterUp.