Entrevista de Dynho Alves a Christian Figueiredo termina em confusão

Uma entrevista de Dynho Alves para o podcast “Eu Fiko Loko”, comandado por Christian Figueiredo e Lucas Selfie, terminou em confusão na última terça-feira (5).

O clima começou a esquentar quando os apresentadores passaram a fazer perguntas relacionadas à participação de Dynho Alves em “A Fazenda 13″, reality show da Record.

“Você se arrependeu de ter ido para ‘A Fazenda’?”, perguntou Lucas Selfie. “Não”, respondeu Dynho Alves. “Voltava e faria de novo a mesma coisa. Fui eu, me entreguei na parada, eu sou aquilo”, completou.

Na época, a relação próxima dele com Sthefane Matos durante o confinamento acabou motivando o divórcio dele e da funkeira Mirella Santos.

“Faria as mesmas merdas?”, perguntou Lucas. “As mesmas merdas, mano, eu sou assim, fazer o quê?”, respondeu Dynho. “Montaram uma novela das nove”, completou.

Christian Figueiredo, então, passou a fazer algumas brincadeiras a respeito das tais “merdas” de Dynho Alves no programa.

“Que merda? Não fiz merda nenhuma lá dentro, está louco? Você está querendo dizer que eu traí e fiz uma merda lá dentro, é isso?”, questionou, já sem paciência, o ex-peão. “Eu falei o que chegou até mim”, rebateu Christian.

“Vocês me chamam para fazer umas perguntas maior ‘paia’ e eu estou respondendo tudo”, reclamou Dynho, que também não gostou dos comentários sobre Mirella Santos. “A galera achou que ela não deveria [ter se reaproximado]”, comentou Christian. “Caraca, vocês estão pegando pesado, na moral. Então toda vez que ela estiver comigo ela vai ser cancelada?”, questionou Dynho.

“É foda, já finaliza a parada”, pediu o convidado do podcast . Christian encerrou o programa dizendo que aguardava a “gravação” de Dynho com Lumena Aleluia. Ambos mantém uma conta no Onlyfans.

“É isso família, vou gravar com ela e é isso, tamo junto”, disse Dynho. “Isso aí, OnlyFans com a Lumena”, brincou Christian. Dynho Alves não gostou e respondeu, já longe das câmeras: “Vou gravar com sua mulher, vacilão do caralh*”. Christian Figueiredo, surpresa, perguntou: “Está louco, meu?”.

Assista:

O clima pesou no final da entrevista do Dynho no #EuFicoLoko.



O Christian falou sobre a suposta parceria do funkeiro com Lumena e Dynho respondeu que vai gravar com a mulher dele.



Será que saiu porrada? pic.twitter.com/3HtfTqiPdS — #HITOU (@hitounaweb) July 5, 2022

