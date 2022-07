Entenda por que você vai ficar revoltado com o passado de Zuleica em ‘Pantanal’

"Pantanal": Para salvar o relacionamento do filho com Guta (Julia Dalavia), Zuleica (Aline Borges) fala sobre estupro em hospital (Reprodução/Globopay)

Zuleica, personagem de Aline Borges no remake de “Pantanal”, pode ser vista como uma espécie de vilã da novela das nove, já que ela acabou se tornando a amante de Tenório (Murilo Benício) e, para muitos fãs do folhetim, essa atitude é imperdoável.

Mas, antes de conhecer o grileiro e saber de todos os seus trambiques, a mãe dos irmãos de Guta (Julia Dalavia) viveu um passado nada feliz e que gerou diversos gatilhos negativos, que serão revelados até o final da novela escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) ficará em choque ao descobrir o passado de Zuleica (Aline Borges) (Reprodução/Globo)

O principal deles envolve o nascimento de Marcelo (Lucas Leto), filho mais velho de Zuleica. Como já contamos por aqui, o jovem não é filho de sangue de Tenório e a revelação será feita em cenas que ainda estão para serem exibidas no remake de “Pantanal”, mas a história fica ainda mais pesada quando a verdade sobre o pai biológico vem à tona, durante uma conversa com a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Ao saber que Guta está esperando seu primeiro filho e, é claro, preocupada com a reação de Tenório, Zuleica decide revelar que o grileiro de “Pantanal” não é o pai biológico de Marcelo, gerando uma confusão e uma curiosidade na cabeça da jovem, que decide questionar sobre o paradeiro do verdadeiro genitor de Marcelo e acaba escutando que ele é filho de um assediador.

Na cena, Zuleica conta que foi assediada por um médico no hospital em que trabalhava como enfermeira e, por isso, acabou terminando o namoro com Tenório. No entanto, ele não aceitou muito bem o fim da relação e acabou indo resolver a situação deles, mas acabou flagrando a mãe de Marcelo com o médico.

"Pantanal": Zuleica (Aline Borges) revela que Tenório (Murilo Benício) não é o pai biológico de Marcelo (Lucas Leto) (João Miguel Júnior/Globo)

Ainda sobre o estupro, ela diz que o personagem de Murilo Benício perdeu a cabeça ao ver aquele momento e partiu para cima do médico, agarrando ele pelo pescoço.

Em seguida, ela revela que o assediador morreu em um acidente de carro e que soube ao ver a notícia no jornal: “Ele foi encontrado preso nas ferragens do carro… Com os documentos na boca… Não os documentos que você está pensando”, dirá Zuleica.

