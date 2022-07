Encontro de Supla e Ana Maria Braga agita web; adivinhe quem é quem

Um verdadeiro “encontro de milhões” aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) na Rede Globo. Depois de participar do matinal “Encontro”, o cantor Supla “deu um pulinho” no estúdio ao lado, onde é gravado o “Mais Você”, e fez questão de ficar bem ao lado de Ana Maria Braga. Os cabelos de ambos foi, claro, o ponto alto da conversa.

A própria apresentadora destacou a semelhança dos penteados. “Parceiro de vida e de cabelo”, disse, abraçando o artista.

O roqueiro, que momentos antes cantou “Cavalo Preto” no “Encontro”, aproveitou a visita para se desculpar com Ana Maria por não ter interpretado a música no programa dela. “Você me lançou o desafio, mas eu nem sabia que ia cantar lá”, explicou.

Nas redes sociais, internautas fizeram piada com o visual parecido de Supla e Ana Maria. Confira algumas das menções no Twitter:

Ana Maria e Supla na tv juntos: quem é quem? — Arcthurus Black ⚡| 🏳️‍⚧️ (@arthuruozawa) July 6, 2022

O supla no mais você eu não sei mais quem é o supla e quem é a ana maria braga — gihrassol (@xmooncreature) July 6, 2022

Supla e ana maria é a melhor coisa que poderia acontecer logo de manhã pic.twitter.com/Hu5m54q6XV — mariana (@obscurecer) July 6, 2022

Supla e Ana Maria é a melhor dupla de amigos que existe — garota da rua augusta (@visualglitch91) July 6, 2022

O SUPLA E A ANA MARIA BRAGA pic.twitter.com/5AmcMNmEpO — max do channie; 🎪 (@kangsooluv) July 6, 2022

encontro de sósias parceria icônica de cabelos Supla e Ana Maria Baga pic.twitter.com/cTSqNQ9X5F — Cinthyans (@ANCinthy4) July 6, 2022

Supla e Ana Maria Braga, o encontro de milhões — The life and death of a shit hero (@ricardo_xuxa) July 6, 2022

O SUPLA E A ANA MARIA BRAGA JUNTOS MEU DEUS O MULTIVERSO SE ABRIU 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 — Gabi 🥑 || 📖 MY POLICEMAN (@loveavocadosx) July 6, 2022

"parceiro de vida e de cabelo" Ana Maria pro Supla HAHAHAHAH — ℭ𝔞𝔯𝔬𝔩𝔦𝔫𝔢 (@porracarollll) July 6, 2022

Supla no ‘Encontro’

No “Encontro”, Supla revelou ser fã da novela “Pantanal” e cantou a música “Cavalo Preto”, que é a preferida do personagem José Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira.

O assunto logo repercutiu nas redes sociais e muitos internautas se divertiram com a versão do artista da canção, que foi originalmente gravada em 1946 pela dupla Palmeira e Luizinho.

Em seguida, ele falou sobre o desafio que enfrentou ao fazer uma versão da música sucesso em “Pantanal”: “Preciso pedir perdão para você. Você fez o desafio de cantar ‘Cavalo Preto’ e não imaginava que ia fazer essa canção aqui, comecei a estudar essa música faz dois dias. Comecei a ver a novela, estou curtindo, estou gostando de tudo a respeito do Pantanal. Só queira pedir desculpas”, disse Supla.

