‘Ela chegou em mim’, diz Bruno Gagliasso ao lembrar fora que deu em Madonna por não falar inglês

O ator Bruno Gagliasso revelou que já “deu um fora” na cantora Madonna por não saber falar inglês. Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por sua esposa, Giovanna Ewbank, e Fernanda Paes Leme, na terça-feira (5), ele destacou como foi a saia justa com a diva do pop (veja no vídeo abaixo).

“Logo em mim que não falo inglês. Eu olhei pra ela, já tinha tomado umas, e falei: ‘I’m fine’”, relembrou o ator.

Segundo Bruno, ele curtiu o show de Madonna no Rio de Janeiro e depois seguiu para uma festa, acompanhado também da amiga Fernanda Paes Leme. Chegando lá, a cantora norte-americana estava no mesmo evento.

“Madonna veio falar comigo. Eu estava numa festa, e ela veio falar comigo. Ela chegou em mim. É estranho falar isso, mas a Madonna chegou em mim mesmo”, contou Gagliasso.

Fernanda concordou com o amigo, dizendo que a situação “foi real”, e em seguida Giovanna ressaltou: “Uma festa lotada de gente, e ela foi numa reta no Bruno.”

Assim, o ator disse que desviou de Madonna e acabou “dando um fora” nela. “Pior que meus amigos não acreditavam. Aí quando ela veio na minha direção, todo mundo me olhou e eu fiquei: ‘Caral**, é a Madonna, ela tá me dando mole mesmo’. Só que ninguém nem lembrou que eu não falava inglês, ficou todo mundo calado esperando a minha reação. Aí eu falei: ‘I’m fine’”, explicou Gagliasso.

Briga com o irmão

Na mesma entrevista, Bruno falou sobre o rompimento de relações com o irmão, Thiago Gagliasso. Questionado pela esposa se eles poderiam ter “uma reaproximação entre vocês em algum momento” o ator respondeu: “Em algum momento, talvez, sim. Hoje eu não consigo enxergar”, disse.

Ator Thiago Gagliasso é bolsonarista assumido e rompeu relações com o irmão (Reprodução/Instagram)

“Não sinto admiração e afinidade por ele. A gente pensa muito diferente. Não é pensamento político. É como a gente enxerga a vida”, destacou Bruno.

O ator e o irmão romperam seus laços publicamente em 2018, quando se declarou apoiador de Jair Bolsonaro. Na ocasião, Giovanna lhe enviou uma mensagem via WhatsApp, dizendo que o irmão dele tinha trabalhado muito na televisão para dar à família uma “vida de privilégios”.

Thiago não gostou da crítica da cunhada e expôs o recado em seu Instagram, causando um mal-estar familiar. Assim, meses depois de participar do programa “A Fazenda 4″, da RecordTV, Thiago deixou claro que rompeu relações com Bruno.

