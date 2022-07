Deveres da Rainha são reduzidos em atualização incomum de documento

Pela primeira vez em anos, o Palácio de Buckingham fez uma atualização nos deveres reais da Rainha Elizabeth II. Embora garanta que a mudança não é “drástica”, de acordo com o The Mirror, é incomum que o trabalho da Rainha mude.

A nova descrição do trabalho da Rainha ainda a nomeia como “Chefe de Estado” e “Chefe de Nação” oficiais, mas removeu os requisitos de que ela participe de eventos específicos como a Abertura do Parlamento, que ela foi obrigada a perder este ano devido à sua saúde. Em vez disso, a descrição agora diz que seu trabalho “abrange uma série de deveres parlamentares e diplomáticos”.

A nova versão da descrição do cargo da Rainha coloca mais ênfase no apoio à família real em geral. O papel dela ainda é composto por dois elementos-chave: Chefe de Estado e Chefe de Nação. Como Chefe de Estado, há deveres específicos que ela “deve cumprir”.

Esses deveres foram definidos anteriormente em uma lista composta por 13 pontos que incluía a abertura do parlamento, a nomeação do primeiro-ministro e o pagamento e recebimento de visitas de estado, no entanto, o novo texto divulgado pelo Palácio de Buckingham diz que o papel da Rainha “abrange uma série de funções parlamentares e deveres diplomáticos”.

Além disso, o documento prevê papel simbólico da Rainha como Chefe da Nação, onde ela é deve cumprir o papel de inspirar “unidade e identidade nacional”, reconhecendo a “conquista e sucesso” dos outros, agora só será realizado “quando apropriado ou necessário”.

Um artigo da revista Marie Claire, a razão mais óbvia para a mudança inesperada nos deveres oficiais da Rainha é, claro, sua saúde. Embora a Rainha não esteja enferma, devemos lembrar de que ela é uma senhora de 96 anos e que, naturalmente, pode vir a perder mais eventos oficiais e cerimoniais do que o habitual.