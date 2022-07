Com viagem no tempo e “doppelganger”, série ‘Paper Girls’ ganha trailer; assista

Uma aventura com viagens no tempo e versões jovens e adultas dos mesmos personagens vivendo no mesmo ambiente. Esta é a principal premissa da nova série do Amazon Prime Video, “Paper Girls”, que estreia no dia 29 de julho.

A série segue quatro adolescentes, Erin, Mac, Tiffany e KJ. Elas são entregadoras de jornal e acabam cruzando com viajantes do tempo em guerra, durante o Halloween de 1988. O quarteto é enviado para o futuro e precisam encontrar uma forma de voltar aos anos 80.

Nessa confusão, descobrem versões muito diferentes de si mesmas quando adultas, ao mesmo tempo em que são caçadas por uma facção militante de viajantes do tempo chamada Old Watch, que proíbe viagens no tempo.

A plataforma de streaming liberou o primeiro trailer da série, assista:

“Paper Girls” é baseada nos quadrinhos escritos por Brian K. Vaughan e ilustrados por Cliff Chiang. A série terá oito episódios na primeira temporada. Estão no elenco principal as atrizes Camryn Jones (“Círculo de Fogo: The Black”), Riley Lai Nelet (“Altered Carbon”), Sofia Rosinsky (“Do Outro Lado da Porta”) e Fina Strazza (”Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais”).

Cena de 'Paper Girls' (Foto: Prime Video/Divulgação)

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Tem também os episódios finais da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e trouxe o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) para o elenco da terceira temporada. Para promover o último episódio, o criador da série, Eric Kripke, e parte do elenco virão ao Brasil - veja quando.

