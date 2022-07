Cauã Reymond se envolve em acidente, tranquiliza fãs e agradece aos socorristas: ‘Saúde para todos’

Cauã Reymond se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (6) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator usou as redes sociais para tranquilizar os fãs dizendo que “está tudo bem” e também aproveitou para agradecer aos socorristas pelo atendimento: “Saúde para todos”.

O acidente aconteceu nas proximidades do viaduto do Quebra Mar. O ator contou em stories no seu Instagram que estava voltando do treino de jiu-jitsu quando teve seu carro atingido por um homem, que estava passando mal.

“Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acabei sofrendo um acidente aqui. Está tudo bem, graças a Deus. Mas estou fazendo esse vídeo para agradecer o cuidado e a atuação do pessoal do Barra Presente e também ao Corpo de Bombeiros. O senhor que infelizmente bateu no meu carro estava se sentindo um pouco mal e o Corpo de Bombeiros chegou super rápido para atendê-lo e ele também, se Deus quiser, vai ficar muito bem”, destacou o ator.

“Queria agradecer vocês [socorristas], muito obrigado! Saúde para todos e um bom dia. O treino foi bom, mas, infelizmente o acidente aconteceu”, concluiu Cauã.

O ator, que ainda usava quimono, não ficou ferido.

Ator Cauã Reymond se envolveu em acidente na Zona Oeste do Rio (Reprodução/ AgNews/Dilson Silva)

Ataque de pitbulls

Na semana passada, a modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã, desabafou nas redes sociais sobre um ataque de cachorros da raça pitbull que eles sofreram. Ela contou que eles estavam com a filha do ator, Sofia, caminhando em um condomínio de luxo, no Rio de Janeiro, quando os cães vieram para cima. A Polícia Civil apura o caso e denúncias de que o dono dos animais, o rapper Orochi, os deixavam soltos e sem focinheira.

Em vídeos nos stories do seu Instagram, na quinta-feira (30), Mariana disse que ainda está muito brava com o episódio e pediu que os donos de animais “sejam mais responsáveis”.

“A culpa não é do cachorro. Ele estava fazendo a segurança da casa dele. É normal defender. A culpa é de quem deixou a porta aberta, a pessoa responsável pelos cachorros. Às vezes a gente fica com raiva do cachorro”, começou Mariana, que lembrou que estava também acompanhada do seu cachorro Romeu, da raça rottweiler, quando houve o ataque.

O rapper Orochi, que foi apontado como sendo o dono dos cachorros, negou que fosse o tutor dos bichos. Ainda assim, ele é investigado pela polícia pelos crimes de maus-tratos contra animais, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e perigo para a vida ou saúde de outrem, conforme reportagem do jornal “O Globo”.

