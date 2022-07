Apressadinha: ‘Cara e Coragem’ tem momento revelador e máscaras caem

Os dias de glória de Leonardo, personagem de Ícaro Silva na novela “Cara e Coragem”, começam a ficar no passado e o vilão da história criada por Claudia Souto pode ficar ainda mais encrencado.

Ainda querendo se tornar o presidente da Siderúrgica Gusmão, Leonardo vai se tornar um dos principais suspeitos na morte misteriosa de Clarice (Taís Araújo). Nos próximos capítulos, Ítalo (Paulo Lessa) seguirá com sua investigação e colocará o milionário em sua lista, após ouvir de Jonathan (Guilherme Weber) que a empresária desconfiava dos negócios feitos pelo irmão.

Durante uma conversa, o cientista revela ao segurança que Clarice tinha muitos segredos, mas questiona se o grupo de empresárias criado por Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho) teria envolvimento com a morte da personagem principal da novela da Globo.

Leonardo (Ícaro Silva) revela romance de Clarice (Taís Araujo) em "Cara e Coragem" (Divulgação/Globo)

Neste momento, Jonathan lembra dos últimos compromissos de Clarice e revela que a empresária foi encontrar com um amigo para saber se o irmão estava armando algum plano contra a siderúrgica e o nome do amante de Regina (Mel Lisboa) entra na jogada.

LEIA TAMBÉM: ‘Pantanal’: Foto de Juma vestida de noiva circula na web; confira o look

Além deste problema, Leonardo terá outro segredo revelado por sua mãe. Em cenas que ainda estão por vir, Martha (Claudia Di Moura) recebe uma carta anônima, que revela que o filho vive uma relação amorosa com Regina. O documento deixa o rapaz em apuros, já que ela era funcionária direta de Clarice.

"Cara e Coragem": Personagem de Mel Lisboa entrega podres de Leonardo (Ícaro Silva) (Divulgação/Globo)

Porém, Leonardo tem uma carta na manga e afirma para a mãe que sua irmã também mantinha um relacionamento com Ítalo, que era segurança da família. Toda a situação vai deixar Martha no chão e ela decide tirar satisfação com o investigador da novela das sete.

Escrita por Claudia Souto e com direção artística de Natalia Grimberg, a novela “Cara e Coragem” é exibida de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas. A trama é reexibida de segunda a sexta após o “Conversa com Bial” e aos sábados após “Supercine”.

LEIA TAMBÉM: ‘Pipoca da Ivete’ ganha data de estreia na Globo e apresentadora ansiedade