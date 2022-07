Após declarações sobre casamento gay, Bruna Karla discursa para multidão de fiéis

Durante reunião de artistas gospel no Louvorzão 93, evento religioso ocorrido na Praça da Apoteoso, Rio de Janeiro, neste sábado (2), Bruna Karla foi a atração final. A artista evangélica se envolveu em uma polêmica recentemente ao posicionar-se contra o relacionamento homoafetivo e dizer que não iria a um casamento gay.

Enquanto cantava suas músicas, a artista recebeu apoio do público evangélico presente, que gritava em coro: “Bruna, eu te amo”. A cantora disse: “Vocês vão me fazer chorar aqui?” e em seguida trouxe o discurso que havia usado antes para defender seu posicionamento, quando se referiu à comunidade LGBTQIAP+.

“Este é o tempo em que a Igreja se coloca de pé. Este é o tempo em que a Igreja não depende do que estão falando aí fora. A Igreja depende do Deus vivo. Não abra mão de viver o Evangelho. Não abra mão de ser quem Deus te chamou para ser”, disse ela.

Presidente da República marcou presença

Durante o evento religioso no Rio, o mandatório brasileiro, Jair Bolsonaro, foi uma das figuras públicas que esteve presente na atração. O presidente falou sobre o apoio que tem recebido e usou o bordão de sua campanha, ao prestar homenagem a Silas Malafaia.

“Agradeço o apoio de cada um e termino com aquela frase projetada lá atrás por Silas Malafaia, que com toda certeza será eternizada: ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’”, discursou Bolsonaro.

Críticas ao posicionamento de Bruna Karla

Em entrevista ao podcast Positivamente, com a apresentação de Karina Bacchi, a cantora gospel Bruna Karla fez algumas declarações sobre o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Após a fala, a artista foi acusada de cometer crime de homofobia pela web.

Em um trecho da conversa, Bruna revelou que só iria ao casamento de um amigo gay se ele estivesse se casando com uma mulher. “Teve um amigo que me perguntou: ‘Bruna, quando eu me casar você vai no meu casamento?’ eu olhei para ele e fui bem sincera. Disse assim: ‘Ah, quando você se casar com uma mulher linda e cheia do poder de Deus, eu vou sim’”, contou.

“Estou falando de um amigo, homossexual, que a gente tem essa liberdade, e eu falei que o dia que eu aceitar cantar em um casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a bíblia e sobre Jesus”, continuou a cantora.

até quando nós LGBTs vamos aceitar esse discursinho de crente? pic.twitter.com/YkZEDdj6TJ — desvyados (@desvyados) June 15, 2022

Aos seus ouvintes homossexuais, a cantora declarou: “O que Deus tem para sua vida é libertação, algo que ele sonhou para você. Receba todo meu amor e meu respeito.”

Após a fala da artista ter repercutido nas redes sociais, os internautas se manifestaram contra a fala de Bruna Karla sobre a homoafetividade. Um dos usuários da rede fez o seguinte tweet:

“Essa visão da Bruna Karla corresponde ao que a imensa maioria dos cristãos defendem dentro das igrejas, a gente precisa PARAR de buscar aprovação nesses espaços e se organizar politicamente como essa galera faz na hora de atacar nossos avanços na luta por direitos”, escreveu.

Essa visão da Bruna Karla corresponde ao que a imensa maioria dos cristãos defendem dentro das igrejas, a gente precisa PARAR de buscar aprovação nesses espaços e se organizar politicamente como essa galera faz na hora de atacar nossos avanços na luta por direitos https://t.co/3VjM2fsXYN — Alexandre Santana (@Iexandre) June 15, 2022

“A gente não precisa morrer pra viver esse inferno não, a gente já sofre com isso todos os dias, alguém nos matando por existirmos, alguém nos anulando, alguém nos agredindo por pensar do mesmo jeito que você dona Bruna Karla”, publicou outro internauta.