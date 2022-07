Três personagens de ‘Pantanal’ devem morrer até o último capítulo

Além das mortes de Maria Marruá (Juliana Paes), Madeleine (Karine Teles) e Levi (Leandro Lima), seguindo o roteiro original de 1990, mais três personagens devem morrer até o último capítulo do remake da novela “Pantanal”.

Quem deve partir no remake é Tenório (Murilo Benício). Após trair Maria Bruaca (Isabel Teixeira), planejar um casamento forçado de Guta (Julia Dalavia) e matar algumas pessoas, o vilão da novela da Globo deve morrer de maneira trágica.

Tenório (Murilo Benício) será morto na reta final de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

O grileiro deverá ser morto por Alcides (Juliano Cazarré), que decide assumir sua paixão por Maria Bruaca e entra em guerra com o ex-patrão. O acerto de contas deve começar na reta final do folhetim. Na cena, eles brigam e o peão consegue atirar em Tenório, que cai morto. Depois disso, o corpo do pai de Guta será jogado no rio e devorado para ser devorado pelas piranhas.

Além do grileiro, Roberto (Cauê Ramos), filho mais novo de Tenório e Zuleica (Aline Borges), também morrerá em “Pantanal”. Diferente da versão original, quando o personagem foi engolido por uma sucuri, ele será morto por Solano (Rafael Sieg), jagunço contratado pelo pai para matar outros personagens.

"Pantanal": Roberto (Cauê Ramos) será morto por funcionário de Tenório (Murilo Benício) (Divulgação/Globo)

O crime acontece depois que Roberto vê o bandido tentando matar José Lucas (Irandhir Santos). Na cena, Solano ficará com medo de ser denunciado e acaba matando o filho de Tenório. Mas, ele vai inventar que o jovem foi devorado por uma cobra.

Já no último capítulo do remake de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) morrerá após se casar com Filó (Dira Paes). Na trama de Bruno Luperi, o pai de Jove (Jesuíta Barbosa) sofrerá um mal súbito na sala de casa.

José Leôncio (Marcos Palmeira) morre e vira o Velho do Rio em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Caso siga o roteiro de Benedito Ruy Barbosa, o personagem acabará assumindo o posto deixado pelo Velho do Rio (Osmar Prado) e, na última cena da trama, será visto apenas pelos netos, que ainda serão crianças.

