Titi Müller fica ferida após assalto em táxi: ‘Levei peteleco, tapa e soco’

A apresentadora Titi Müller revelou que ficou ferida após ter sido vítima de um assalto na última segunda-feira (04), em São Paulo. A famosa estava dentro de um táxi, perto de sua casa, quando foi surpreendida pelo ladrão.

“Eu tava dentro de um taxi com a janela aberta fazendo um Pix”, contou. “Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara numa bike que tava passando do lado. Eu tava fazendo esse Pix e não desgrudei do telefone, então ele usou força pra pegar o meu telefone.”

Titi Müller disse que sangrou após a agressão. “Chegou a machucar meu freio, saiu um pouco de sangue na hora”, revelou.

A apresentadora explicou que estava com a janela do carro aberta porque a motorista estava sem máscara de proteção. “Dá muito medo de entrar no carro, ficar de janela fechada e pegar um vírus maldito e passar para o nosso filho, principalmente, que está doente. Quem tem criança que não foi vacinada, a pandemia não acabou nem um pouco. A gente que é mãe está ‘cagada’ de pegar essa merda desse vírus maldito. A gente tem medo de andar de vidro e acontecer uma parada que aconteceu comigo.”

Perda de fotos e tentativa de golpe

Titi Müller disse que já conseguiu resolver todos os problemas gerados pelo roubo. “Não vou ficar lamuriando as minhas perdas, até porque tive o privilégio de poder resolver rápido. Fui bem amparada, meu namorado foi comigo até a loja da operadora, resolvi todas as questões de banco”, disse ela, lamentou apenas as fotos do filho Benjamin, que foram perdidas.

Como se não bastasse, a famosa explicou que está sendo alvo de tentativas de golpe e fez um alerta. “Estou recebendo uma ligação a cada cinco minutos da Irlanda falando que acharam o meu aparelho conectado a esta linha - que eu já consegui recuperar - e pedindo para digitar o número de desbloqueio de tela para que eu tenha acesso à localização do meu aparelho. Olha o golpe”, pontuou. “São pessoas que estão tentando invadir meu aparelho. Muito provavelmente não vão conseguir, até porque já resolvi tudo com a operadora e fui ao banco.”

