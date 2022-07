Sessão da Tarde: ‘Maria do Caritó' tem significado curioso da cultura nordestina

Cena de 'Maria do Caritó' (Foto: Divulgação)

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (5) o filme “Maria do Caritó″, lançado em 2019. O longa é estrelado por Lília Cabral (”Fina Estampa”), Gustavo Vaz (”Aruanas”) e Juliana Carneiro da Cunha (”Amores de Chumbo”).

O filme conta a história de Maria (Cabral), uma mulher beirando os 50 anos que permanece virgem, por conta de uma promessa de seus pais. Antes do nascimento, ela foi prometida como noiva de São Djalminha. Agora, busca uma saída para conseguir viver um amor pela primeira vez na vida.

Confira três curiosidades sobre “Maria do Caritó″:

Sem sotaque carregado

A atriz Lília Cabral quis retratar a protagonista com a maior sensibilidade possível. Por isso, ela evitou que seu sotaque nordestino no filme fosse extremamente carregado e acabasse soando caricato. “Eu não gosto de humor exagerado, até porque não tinha motivos para o exagero neste projeto. Essa não é uma história para as pessoas gargalharem, é apenas a história de uma personagem que, por acaso, passa por alguns momentos bastante divertidos”, explicou ao portal AdoroCinema.

“Mas outros momentos são tristes, solitários e melancólicos. Eu jamais faria desta personagem uma mulher totalmente desestabilizada só para ganhar uma risada a mais – até porque se eu exagerar, eu não ganho uma risada, mas perco algumas”, complementou.

Baseado em peça de teatro

O filme teve seu roteiro inspirado na peça de teatro de mesmo nome, do dramaturgo pernambucano Newton Moreno. Ele já teve 25 textos para o teatro. Seu pelo espetáculo “Agreste” foi vencedor dos prêmios Shell e APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de melhor autor em 2004. Lília Cabral estrelou o espetáculo por anos e foi graças a ela que o roteiro ganhou vida nos cinemas.

Referência às casas nordestinas

Caritó nada mais é que aquelas prateleiras ou nichos rústicos encontrados nas paredes das casas sertanejas, algo típico em residências do Nordeste brasileiro. A referência faz alusão às imagens de santas que são esquecidas nessas paredes, permanecendo intocadas por anos.

