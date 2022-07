Romulo Estrela dá detalhes sobre o seu personagem em ‘Travessia’

Depois do sucesso de “Verdades Secretas 2″, Romulo Estrela está de volta às produções da Globo e se prepara para interpretar um novo personagem em “Travessia”, novela substituta de “Pantanal”.

Segundo o ator, seu personagem na trama de Glória Perez será um cidadão do mundo: “Isso tudo não seria tão diferente pra mim se não fosse por dois motivos. Esta é a primeira vez que começo uma novela gravando em outro país, meu personagem é do mundo, não tem endereço fixo”, disse ele em uma rede social.

O famoso contou ainda que está empolgado com a ideia de gravar sua primeira novela para o horário nobre da Globo: “Uma curiosidade é que estou gravando minha primeira novela das 21 horas, a primeira em 21 anos de carreira. Pode não parecer nada de mais, mas falando do horário, vou ter um público mais diversificado e plural assistindo meu trabalho e isso me deixa feliz e ansioso também.”.

Com outros atores que fazem parte de “Travessia”, Romulo Estrela embarcou no último fim de semana para a Europa, onde vai filmar algumas cenas para a produção e, ainda na rede social, o galã relatou sobre a emoção de viajar com a produção e disse que gravar fora do Brasil mexe com outros sentimentos que ele ainda pretende realizar na carreira.

Quem acompanhou a publicação viu que o ator estava acompanhado da esposa, Nilma Quariguasi, que recebeu uma homenagem pública: “Ela do meu lado deixa tudo mais especial... Te amo, obrigada por caminhar junto”.

Ainda na legenda da foto, Romulo falou que estava trabalhando com o coração cheio de amor e questionou os seguidores sobre qual destino seria gravada a novela da Globo: “Estamos indo. Palpite do destino? Comecei meu próximo trabalho na TV Globo. Teve caracterização, escolha do figurino, leitura dos capítulos, palestras e conversas mais direcionadas sobre o personagem, tudo novo, de novo!”.

Escrita por Glória Perez, “Travessia” será a próxima novela das nove da Globo, substituindo o remake de “Pantanal’. A estreia está prevista para outubro.

