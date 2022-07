Rainha se nega a fazer foto com a bebê Lilibet; Saiba o real motivo.

É sabido que, durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, em junho deste ano, Meghan e Harry viajaram ao Reino Unido levando seus dois filhos: Archie e Lilibet. Esta foi a primeira viagem para o país da filha mais jovem do casal, que comemorou seu primeiro ano nas terras da Rainha.

Lilibet nasceu nos Estados Unidos, onde Meghan e Harry moram agora que não são mais membros da realeza. Ninguém da família real britânica, com exceção da princesa Eugenie, prima de Harry, conhecia a criança antes de junho deste ano. Então, foi muita emoção quando Meghan e Harry levaram a criança para conhecer sua bisavó, a Rainha Elizabeth II, e seu avô, o príncipe Charles.

Fontes relataram à imprensa local que o príncipe Charles ficou “muito emocionado” ao conhecer sua neta mais nova, apelidando o momento de “maravilhoso”.

A recusa da Rainha

O encontro com a Rainha, segundo relatado pela imprensa britânica, foi breve, e foi relatado que ela recusou o pedido dos Sussex para uma fotografia do momento por causa de uma “preocupação médica”.

Aacredita-se que Sua Majestade tenha se recusado a fotografar o momento, citando o motivo como uma preocupação médica com seus olhos.

A comentarista real Camilla Tominey disse ao The Telegraph que Harry e Meghan esperavam trazer seu próprio fotógrafo para capturar o primeiro encontro entre de Lilibet com a Rainha.

“No entanto, a Rainha interveio pessoalmente para impedir que uma imagem oficial fosse tirada, aparentemente avisando ao casal que ela estava com os olhos vermelhos e não queria aparecer em nenhuma foto para consumo público”, disse Camilla Tominey.

Os Sussex comemoraram o primeiro aniversário de Lilibet no Reino Unido, no último sábado, 4 de junho, na residência deles no país. O duque e a duquesa, assim como seu filho de três anos, Archie, comemoraram o aniversário de Lili enquanto estavam no Reino Unido para o Jubileu da Rainha.

No mesmo dia, a Rainha Elizabeth II cancelou sua aparição em um evento do Jubileu de Platina, a tradicional corrida de cavalos no Epsom Derby, para comemorar o aniversário da bisneta, embora não existam informações oficiais de onde a Rainha participou da celebração, se em Windsor ou em Frogmore Cottage.