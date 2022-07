‘Premonição 6’ não será igual aos filmes anteriores, afirma roteirista

Com mais uma sequência de ‘Premonição’ a ser produzida, o roteirista do primeiro filme, Jeffrey Reddick, falou sobre os detalhes da sexta fase da franquia ao Dread Central. De acordo com ele, o próximo longa não terá a “mesma fórmula” das produções anteriores.

“[O produtor] Craig Perry sempre me atualiza sobre [’Premonição 6′]. Eu cheguei a conversar com os roteiristas [do novo filme]. Eles queriam minha opinião sobre o que eu pensava ser crucial na franquia. Tivemos uma discussão muito agradável, e estou muito animado com a história, mas não posso falar nada sobre isso”, afirmou.

“Posso dizer que não vai ser mais um filme sobre ‘um grupo de pessoas que enganam a morte e a morte retorna por eles’. Nós sempre adicionávamos um novo detalhe a cada filme para mudá-los um pouco, mas esse novo filme não irá seguir a mesma fórmula que nós já estabelecemos”, continuou.

Lançado em 2000, ‘Premonição’ possui cinco longas com histórico de sucesso nas bilheterias. Com o lançamento do quarto filme, em 2009, a produção faturou quase US$ 200 milhões nas bilheterias pelo mundo.

Já em 2011, com o lançamento de ‘Premonição 5′, foram faturados US$ milhões, somando US$ 665 milhões com as cinco produções da franquia.

O que esperar de ‘Premonição 6′

Craig Perry, produtor da trama, falou sobre o que a audiência pode esperar da próxima sequência da ‘Premonição’. O roteiro será assinado por Guy Busick (‘Pânico’) e Lori Evans Taylor (‘Wicked Wicked Games’), com base em um tratamento de John Watts. Além dele, Dianne McGuingle e Sheila Hanahan Taylor também atuarão na produção do longa.

“Estamos brincando com o mundo dos primeiros que respondem: paramédicos, bombeiros e policiais. Essas pessoas lidam com morte nas linhas de frente todos os dias, e fazem escolhas que podem causar ou não a morte das pessoas… Estamos pensando que esse mundo pode ser um viés interessante para um filme [da saga] ‘Premonição’, e um que pode gerar um panorama único de um modo bem crível”, afirmou Perry.

“Eu e a Dianne somos grandes fãs da franquia ‘Premonição’ desde o começo,” afirmou Watts em uma declaração. “Poder participar ativamente no desenvolvimento de uma nova história com a equipe original e a New Line será divertido e emocionante”, completou.