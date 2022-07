No Brasil para promover ‘The Boys’, Jensen Ackles mostra habilidade com palavrões em português

Jensen Ackles, em passagem pelo Brasil com elenco de 'The Boys' (Foto: Reprodução/Instagram Reels)

A terceira temporada de “The Boys” está chegando ao fim e, para promover o último episódio, parte do elenco principal veio até o Brasil, para assistir ao final junto com os fãs.

Em um evento promovido pela Amazon Prime Video na última segunda-feira (4), Karl Urban (Billy Bruto), Jensen Ackles (Soldier Boy), Antony Starr (Capitão Pátria), Jack Quaid (Hughie), Karen Fukuhara (Kimiko), Nathan Mitchell (Noir) e Claudia Doumit (Victoria) passaram pelo tapete vermelho estendido no Palácio Tangará, hotel localizado na zona oeste da cidade de São Paulo.

Um dos astros a roubar a cena foi o herói novato, Jensen Ackles. Já querido do público brasileiro desde que interpretou Dean Winchester em “Supernatural”, o ator mostrou suas habilidades na língua portuguesa durante apresentação no palco.

“Meu coração está no Brasil”, começou, levando os fãs à loucura. Depois, completou: “e, mais uma coisa: vai se foder!”, fazendo uma alusão ao seu personagem na série - e mostrando que sabe bem como falar palavrões em português.

**𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘂́𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗺 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟱𝟮𝟱𝟭𝟲 𝗽𝗮𝗶́𝘀𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗰𝗲𝘁𝗼 𝗻𝗼 𝗯𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹**#TheBoysNoBr CARALH@ pic.twitter.com/SuVic30I8r — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) July 5, 2022

O episódio, exibido para fãs selecionados, deve mostrar a morte de um dos Sete, além de introduzir novos poderes para um personagem querido da série, segundo o portal Yahoo!.

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Tem também os episódios finais da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e trouxe o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) para o elenco da terceira temporada. Para promover o último episódio, o criador da série, Eric Kripke, e parte do elenco virão ao Brasil - veja quando.

Leia também: ‘Thor: Amor e Trovão’ tenta “ressuscitar” Homem de Ferro no deus nórdico