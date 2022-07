Luciano Huck entrega relação de Murilo Benício com Cecília Malan: ‘Vai namorar lá em Londres’

Murilo Benício, o Ténório, da novela “Pantanal”, acabou tendo uma intimidade exposta por Luciano Huck no último domingo (3). O ator esteve no “Domingão com Huck”, onde foi um dos jurados da final da “Dança dos Famosos”, e ao agradecer a presença o apresentador deixou escapar o relacionamento dele com a jornalista Cecília Malan, que é correspondente em Londres, na Inglaterra.

“Vou reforçar que ele estar aqui hoje é uma declaração de amor, de amizade que eu estou recebendo hoje. Porque ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode. Mas eu falei: Murilo, com esse sucesso de ‘Pantanal’, vem aqui fazer um carinho no amigo, ao vivo”, disse Huck.

Ao ouvir a afirmação do apresentador, Murilo Benício apenas sorriu e não fez nenhum comentário. Nas redes sociais, os internautas rapidamente passaram a falar sobre o relacionamento do ator com a jornalista (veja repercussão abaixo).

Murilo Benício não assume um novo relacionamento desde julho de 2020, quando chegou ao fim o namoro com a autora de novelas Manuela Dias.

Os boatos do namoro dele com Cecília começaram ainda no fim do ano passado, quando o colunista Lucas Pasin, do UOL, divulgou que o ator estava se dividindo entre as gravações de “Pantanal”, no Mato Grosso, e Londres, onde a jornalista mora.

O ator, que tem 50 anos, é pai de Antonio, fruto de seu relacionamento com Alessandra Negrini, e Pietro, da união com Giovanna Antonelli.

Já Cecília Malan, de 39 anos, que é filha do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, se separou do francês Pierre Antoine em 2020 após sete anos de casamento. Ela é mãe de Olímpia, de 2 anos. A jornalista é uma das principais correspondentes da Globo no exterior.

Veja a repercussão na web sobre o ‘deslize’ de Luciano Huck:

Sou apaixonada por esse macho Cecília malan sortuda.😍👏 https://t.co/4HY2yBFHK8 — 𝓛𝔂𝓷𝓮 𝓡𝓮𝓲🌻💙 (@EstevamRei) July 3, 2022

Murilo Benicio fazendo maior esforço pra esconder o namoro e o Luciano dando a dica de que ele vai pra Londres namorar 🤡🤡 #Domingão — May (@mxsrch) July 3, 2022

Cada vez mais claros os motivos pelos quais metade da Globo já se apaixonou por Murilo Benício…não julgo nem critico…#DancaDosFamosos #Domingao — Marilia Rodrigues (@marilia_mari) July 3, 2022

o luciano hulk falando que o murilo benicio so sai de casa pra gravar ou pra ir pra Londres namorar kkkkkkkkkkk — eduarda suzano (@eduardassg) July 3, 2022

O Luciano Huck já colocou o Murilo Benício em tantas situações constrangedoras, que olha… tem que ser muito amigo mesmo 🤭🤭 #Dança2022 — Lucas Pasin 🧙‍♂️ (@lucaspasin) July 3, 2022

Como um Murilo Benício conseguiu namorar a Cecília Malan la em Londres? Como se deu esse namoro? — Ludelfuego (@ludelfuego) July 3, 2022

Acho que se sair uma foto do Murilo com a Cecília Malan vai quebrar a internet. Não, pq é de uma elegância e charme esse casal que minha nossa.

É de uma lindeza ahhhh — matheu (@maa_tylou) July 5, 2022

O Murilo Benício tá namorando a Cecília Malan mesmo #Domingao — Srta Hayalla 🔴⚫ (@Srta_Hayalla) July 3, 2022

o murilo benício tá namorando a cecília malan e eu tô me sentindo duplamente traída



fica a i a oferta se quiserem uma marmitinha de vez em quando 🥵🙏🏽 — nau (@anauweb) July 4, 2022

