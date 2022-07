Juliano Cazarré fora de ‘Pantanal’? Ator revela se deixou o elenco do remake

Juliano Cazarré, intérprete de Alcides no remake da novela “Pantanal”, desmentiu os boatos de que estaria fora das gravações finais do folhetim da Globo.

Segundo o ator, ele ficou apenas alguns dias afastado das gravações para poder acompanhar o tratamento de sua filha, que precisou passar por uma cirurgia após a descoberta de uma cardiopatia congênita rara.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vivem romance proibido em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

“Nesse tempo já voltei para o Rio de Janeiro, gravei a novela [Pantanal], passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena [seus outros quatro filhos]. Retornei para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo logo já volto para seguir gravando”, contou o famoso.

Entre as cenas que ainda devem ir ao ar está a castração de Alcides, que marcou a primeira versão da novela e é uma das mais esperadas pela audiência da Globo. Nela, Tenório (Murilo Benício) descobre que foi traído por Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e decide acabar com o relacionamento da esposa com o peão.

Juliano Cazarré vive Alcides no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

A vingança começa quando o grileiro contrata um matador profissional, que será responsável pela castração e por matar o funcionário e Maria: “E o outro [Alcides], se fazendo de sonso, me pedindo as terrinha dele, enquanto se fartava pra cima da minha própria mulher. Mas eu vou dar as terrinhas dele. Como disse a Zefa: ‘sete palmo para baixo do chão. Eu vou enterrar o maldito capado, que é pra ele não dormir mais com a mulher de ninguém nem no outro mundo!”, falará Tenório ao descobrir tudo.

Nascimento da filha

Fora dos estúdios da Globo, Juliano Cazarré anunciou o nascimento de Maria Guilhermina, fruto de seu casamento com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré.

Nasce quinta filha de Juliano Cazarré Instagram (Reprodução)

Além da chegada da nova herdeira, o ator revelou aos fãs que a pequena precisaria passar por uma cirurgia delicada. Agora, se recuperando, ela estaria perto da extubação e o ator pediu para que todos fizessem uma rede de orações.

“Foram muitas emoções e muitos avanços nessas duas semanas. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos. Peço a vocês que rezem por ela para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento”, disse o famoso.

