Jojo Todynho surpreende fãs ao postar foto em famoso destino europeu; veja qual

Antes de assumir seus novos compromissos na Globo, a funkeira Jojo Todynho resolveu pegar uns dias de folga e viajar para Europa e, após 12 horas de voo, a famosa desembarcou em Paris avisando que em setembro estará na capital francesa de novo.

“Gente, não era nem para eu estar aqui. Aconteceram várias coisas para eu não estar aqui, mas quando Deus determina a gente alcança lugares que a gente nem acredita”, contou Jojo para seus seguidores.

Já no feed do Instagram, Jojo aproveitou seus primeiros momentos na cidade para tirar fotos e mostrar seu look ousado. Postada nesta terça-feira (05), a foto mostra a cantora com um conjunto de saia e top na cor verde-água, além de um óculos de sol para aguentar o verão europeu.

Na legenda da foto, Jojo Todynhho escreveu: “Você pode me ver do jeito que quiser, mas só eu posso te mostrar quem realmente sou”. Já nos comentários, os fãs elogiaram a nova contratada do “Mais Você” (Globo) chamando ela de “maravilhosa” e “musa”.

Antes de desembarcar na França, Jojo Todynho fez suspense ao aparecer, nesta segunda-feira (04), no aeroporto. Na legenda de mais uma foto, a cantora carioca fez questão de perguntar aos fãs qual seria o seu próximo destino e eles responderam Maldivas, Nova York e Paris.

Mas, os elogios não ficaram fora desta postagem. Além dos palpites sobre os destinos, os seguidores de Jojo Todynho chamaram ela de “linda” e “perfeita”, além de elogiar o look escolhido para voar.

Mais Você

Na última semana, Jojo Todynho foi surpreendida por Ana Maria Braga durante um café da manhã no “Mais Você”. Na ocasião, a apresentadora do matinal convidou a cantora para compor o quadro de funcionários do programa da Globo.

“Queria te fazer um convite ao vivo e a cores, você pode dizer sim, não, vou pensar. Que tal se você fazer um quadro uma vez por mês? A gente te leva para outras cidades, outros bairros”, declarou Ana Maria, deixando Jojo emocionada.

