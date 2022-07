Jesus Luz e Aline Campos aparecem juntos pela 1ª vez após assumirem romance: ‘Cheios de amor’

O DJ Jesus Luz e a bailarina Aline Campos apareceram juntos em fotos nas redes sociais pela primeira vez após assumirem o namoro. Nas imagens, postadas na segunda-feira (4) no Instagram de ambos, o casal mostrou uma viagem romântica que faz à Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, em Goiás.

“Certas coisas na vida não têm como explicar ou racionalizar, só sentir! E pra se sentir, é preciso se permitir. Se permitir ouvir o que o coração vibra. Quem está na mesma vibração, sente também”, escreveram eles nas postagens.

“Que nossos dias sejam sempre assim! Cheios de amor, amizade, paz, entendimento e cumplicidade. Gratidão”, continuaram.

Os dois estão juntos desde o mês passado, logo depois que o DJ anunciou a separação da modelo Carol Ramiro. Após muitos boatos de que a bailarina foi a pivô da separação, Aline negou que tenha alguma relação com o rompimento do casal.

“Sempre fui completamente contra a me relacionar com homem comprometido. Não faço com os outros, o que não quero que façam comigo. Sei que tudo na vida volta, então estou com a minha consciência tranquila, porque eu juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado”, garantiu ela.

O modelo também defendeu a amada e negou que os dois tenham se envolvido antes da separação.

“Acho um pouco injusto esses haters em cima da Aline. As pessoas tomam um lado e ficam unilaterais, não querem nem ouvir. A pessoa que está com ódio na internet, escolheu julgar, não está interessada no seu argumento. (...) Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei ela para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol”, disse.

