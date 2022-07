Chris Hermsworth se despede de Thor em post comovente para fãs

Programado para finalmente chegar aos cinemas no dia 7 de julho, ‘Thor: Amor e Trovão’ trará ao público Chris Hemsworth para sua quarta aparição independente como o deus do Trovão. Thor é um dos personagens mais antigos do MCU, tendo feito sua estreia no filme de 2011.

Depois de receber uma introdução calorosa do público, Hemsworth retornou ‘Thor: O Mundo Sombrio’, de 2013, e logo após em 2017, o diretor Taika Waititi introduziu um lado totalmente novo do personagem em ‘Thor: Ragnarok’.

‘Thor: Amor e Trovão’ chega com Hemsworth e o diretor Taika Waititi reunidos mais uma vez em outra aventura caprichosa enquanto a Marvel continua a explorar o personagem de Thor.

Os teasers do filme revelam o herói inserido numa crise de meia-idade. ‘Thor 4′ verá Tessa Thompson como Valquíria, rainha de Nova Asgard, enquanto Waititi também reprisará seu papel como Korg, além de dirigir o filme.

Natalie Portman fará sua estreia como a Poderosa Thor e veremos como os Guardiões da Galáxia se juntam a eles para enfrentar o aterrorizante Gorr, o carniceiro de Deus, interpretado por Christian Bale.

Recentemente, em postagem na sua conta do Instagram, Hemsworth agradeceu aos fãs por seu apoio inabalável a Thor na última década, compartilhando um vídeo que dá uma pequena olhada nos bastidores de ‘Thor: Amor e Trovão’, acompanhado por algumas retrospectivas.

No vídeo, o ator compartilhou que está grato por aqueles que “mostram a ele que Thor ainda é digno depois de todos esses anos”. O ator foi imediatamente recebido com muito acolhimento e com muitos também compartilhando expectativa e empolgação com o próximo filme de Thor.

Muitos sentiram que ‘Thor: Amor e Trovão’ parece ser a aventura final de Thor dentro do MCU. Mas, a verdade é que o futuro do Thor de Hemsworth permanece desconhecido nesta fase.

O diretor Waititi, por exemplo, revela que há várias histórias de Thor que ele gostaria de explorar no futuro, enquanto Chris Hemsworth expressou que está ansioso para ver como o público se sente após os eventos do filme.