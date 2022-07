Chantagens de Duarte e soco de Alfredo em Moa agitam a novela ‘Cara e Coragem’

A partir desta terça-feira (05), Duarte, personagem de Kiko Mascarenhas em “Cara e Coragem”, vai aproveitar o bom momento que vive na novela da Globo para conquistar ainda mais regalias.

Conseguindo chantagear Danilo, papel de Ricardo Pereira, que não pode ser desmascarado, o farsante da trama das 19 horas vai abusar da sorte ao pedir que ele ganhe um carro de luxo, além de outros desejos milionários.

Em "Cara e Coragem", Duarte (Kiko Mascarenhas) pede carro de luxo para Danilo (Ricardo Pereira) (Reprodução/Globo)

As chantagens ficam piores quando o vilão aconselha o melhor amigo de Jéssica (Jeniffer Nascimento) a fazer uma festa em sua nova mansão. Entre os convidados estará Martha Gusmão (Claudia Di Moura), que não gostará nada de se deparar com Regina (Mel Lisboa) no mesmo ambiente.

Enquanto isso, depois de saber por Sossô (Alice Camargo) que Chiquinho (Guilherme Tavares) viu Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) se beijando, Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) resolve tirar satisfações com o dublê, que acaba levando um soco no rosto.

Depois disso, o ilustrador escuta do amigo que é apaixonado por Pat, mas diz que a parceira só tem olhos para o marido. Ainda assim, o pai de Sossô e Gui (Diogo Caruso) não se convence e avisa a Moa para não chegar perto de sua esposa com segundas intenções nem tentar nada além da relação profissional como sócios da Coragem.com.

"Cara e Coragem": A briga entre Moa (Marcelo Serrado) e Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) marca o fim de uma amizade? (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, Moa tenta acalmar os ânimos, mas não esconde seus sentimentos e avisa que se tiver uma chance com Pat vai investir na relação. Decepcionado com a traição, Alfredo questiona se Moa está querendo se vingar da vida já que ele próprio foi trocado por Rebeca (Mariana Santos), que preferiu separar dele para ficar com Danilo (Ricardo Pereira), seu ex-melhor amigo.

Exibida de segunda-feira a sábado, a novela “Cara e Coragem” é escrita por Claudia Souto e tem direção artística de Natalia Grimberg. A novela é reexibida de segunda a sexta após o “Conversa com Bial” e aos sábados após “Supercine”.

