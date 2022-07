Cena deletada revela que Stephen Strange ficou com Christine em outro multiverso

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, que estreou em maio deste ano, atua como uma continuação dos acontecimentos da história apresentados em ‘WandaVision’, ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ e ‘Loki’ (temporada 1).

O filme marca os retornos de Elizabeth Olsen como Wanda, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams, ao lado de Cumberbatch como Doutor Estranho.

O filme também abre as estreias no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) de Xochitl Gomez, como America Chavez; Patrick Stewart, como uma variante do Professor Charles Xavier; e John Krasinski, como Reed Richards, o último dos quais serviu ao grupo Illuminati ao lado da Capitã Carter, de Hayley Atwell.

‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ é dirigido por Sam Raimi e recebeu críticas no geral positivas quando foi lançado em maio. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 943 milhões de dólares, sendo o filme de maior bilheteria de 2022 até agora.

O portal de entretenimento IGN revelou que uma cena deletada do filme. O vídeo apresenta novas imagens de Stephen e Christine enquanto dão uma entrevista sobre o Método Strange Palmer, uma técnica cirúrgica que os dois criaram para permitir que pacientes paralisados andassem novamente. Confira a cena deletada abaixo:

Bem, existem alguns detalhes interessantes na cena. A técnica Palmer-Estranho foi retratada no primeiro filme com aparente piada entre Stephen e Christine, com o primeiro mostrando sua arrogância ao sugerir que seu sobrenome seja o primeiro na técnica e não o contrário. Dado que o acidente de carro de Stephen ocorreu logo após essa conversa no primeiro filme, parece duvidoso que os dois tenham dado uma entrevista sobre a técnica.

Enquanto Stephen continua a mostrar sinais de arrogância na Terra-616 (primeiro filme), o comportamento de Stephen em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, talvez a entrevista, possa ter acontecido na Terra-838, onde estão os Illuminati.