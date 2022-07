Ator de ‘The Crown’ diz que quinta temporada será “tumultuada”

Enquanto os fãs de ‘The Crown’ esperam ansiosos pela estreia da quinta temporada, que só chega ao catálogo da Netflix em novembro, o ator que interpretará o príncipe Charles nas próximas temporadas revelou um pouco do que eles podem esperar da nova trama.

Dominic West disse que a sexta temporada, que começa a ser filmada em agosto deste ano, “será tão tumultuada quanto possível”, porque explorará a trágica morte da princesa Diana.

Em entrevista ao Deadline, o ator disse que, apesar das controvérsias ocasionais em torno do príncipe Charles, o ator não ouviu uma palavra ruim sobre o herdeiro do trono britânico: “Eu amo este homem. Ele é uma força para o bem, ele realmente é um homem extraordinário”.

Criada por Peter Morgan, a série tornou-se um dos originais mais populares da Netflix, desde a primeira temporada. Cada temporada de ‘The Crown’ custou mais de 100 milhões de dólares.

Inicialmente deveria ter apenas cinco temporadas, mas Morgan decidiu concluir com uma sexta para evitar um resumo muito rápido dos fatos. A sexta temporada deve chegar em 2023 e aqui está tudo o que podemos especular até agora.

A temporada final provavelmente contará os eventos do início dos anos 2000 em dez episódios, mesma quantidade das anteriores. Nossas previsões é que a série reveja o ataque de 11 de setembro, no governo de George Bush, o processo de reabilitação do príncipe Harry, a morte da princesa Margaret e da Rainha Mãe, além da Guerra do Iraque.

Sabemos que o início dos anos 2000 foi um dos anos mais difíceis na vida da Rainha Elizabeth e Família Real ainda estava lidando com as consequências da morte de Lady Diana.

Em relação ao elenco, certamente veremos a maior parte da temporada 5 reprisando seus papéis: Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles.

O cronograma de gravações da temporada 6 começará em agosto de 2022. Ainda não há informações oficiais sobre quais locais de filmagem serão usados e por quanto tempo as filmagens serão executadas.