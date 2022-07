Após ‘BBB’, Gustavo Marsengo revela se toparia ficar confinado em ‘A Fazenda 14’

A lista de famosos que podem entrar na 14ª temporada do reality show “A Fazenda” ganhou mais um integrante. Recentemente, Gustavo Marsengo, que participou do “BBB 22″, começou a ser cotado pelos fãs do programa da Record TV e respondeu se toparia mais um confinamento.

Ao responder seus seguidores, o namorado da ex-BBB Laís Caldas não desmentiu os rumores de que ele teria sido chamado pela produção da emissora paulista para participar do reality apresentado por Adriane Galisteu: “Eu não vou falar que sim, nem que não e nem que nunca”, afirmou o curitibano.

No entanto, ele garantiu aos fãs que pretende viver um pouco longe das câmeras de um programa de confinamento: “Quero ficar um pouco no mundo real. Não descarto não, amei a experiência dentro do ‘BBB’, então talvez eu participaria sim”, disse Gustavo em entrevista ao Spin Off.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram no "BBB 22" (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que Gustavo Marsengo foi um dos destaques do “Big Brother Brasil” e quase chegou na final do reality show da Globo, onde chegou até o Top 6. No programa, ele foi chamado de “caçador de lollipopers” eliminado com 81,53% dos votos, deixando Eliezer, Paulo André, Douglas Silva, Arthur Aguiar e Pedro Scooby na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Outro ponto interessante da entrada do paranaense no “BBB” foi que ele não entrou na casa principal como os demais competidores, já que precisou enfrentar a casa de vidro, onde ficou por alguns dias até conseguir os votos necessários para entrar no reality show.

Além disso, Gustavo enfrentou os haters rapidamente quando usou o termo “hétero top do bem”. Na época, a afirmação não foi bem aceita pela audiência do “BBB 22″, mas por causa de sua estratégia de jogo ele cativou os fãs do programa.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

