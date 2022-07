Além de Tenório, este personagem quer matar Maria Bruaca e Alcides em ‘Pantanal’

Como sabemos, o ator Rafa Sieg será o novo matador de “Pantanal”. Mas, a novela da Globo poderá ter mais um personagem decidido a matar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré).

Em cenas que ainda estão por vir, Renato (Gabriel Santana), filho de Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges), vai revelar que estaria disposto a acabar com a vida dos amantes e finalizar com a vingança do pai, que acabará descobrindo que foi traído pela esposa e o peão.

Em "Pantanal", Renato (Gabriel Santana) revela que mataria Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) (Victor Pollak/Globo)

Morando na fazenda do pai, o jovem vai conhecer Solano (Rafa Sieg), um matador profissional que foi contratado para matar Maria, Alcides e a família de José Leôncio (Marcos Palmeira), e durante uma conversa ele vai peitar o forasteiro e assumir que Tenório não precisa gastar dinheiro com o trabalho.

“Você veio pegar a Bruaca e o peãozinho que botou chifre nele”, questionará o estudante, que acaba sendo criticado por Solano: “Você devia falar do teu pai com mais respeito!”. Em seguida, Renato afirma que não está sendo desrespeitoso e afirma: “Eu só estou dizendo que ele não precisava ter te contratado pra isso. Se ele pedisse, eu teria feito isso de graça. E sem dar na vista!”.

Ator Rafa Sieg entra no remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

A informação deixará Solano espantado e ele tentará entender se ele não está falando isso da boca para fora. Por fim, Renato tenta convencer o criminoso de que ele também faz parte do grupo.

A dona da fazenda

Os dias de glória de Zuleica (Aline Borges) estão chegando. Nos próximos capítulos do remake de “Pantanal”, a amante de Tenório (Murilo Benício) vai conquistar tudo aquilo que foi de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Zuleica (Aline Borges) vai morar no Pantanal e assume a fazenda de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Após a expulsão da mãe de Guta (Julia Dalavia) da fazenda, o grileiro chamará a amante para ocupar o lugar da esposa, incluindo fazendo o papel de mãe da filha de Tenório. Neste momento, Zuleica deixará São Paulo para viver com os três filhos no Pantanal.

Vale lembrar que no final do remake, Tenório pagará por todos os seus pecados e terá um final trágico.

