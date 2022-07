Valentina Francavilla revela arrependimento ao trocar SBT por ‘A Fazenda’

Em 2021, Valentina Francavilla trocou seu posto de assistente de palco do “Programa do Ratinho” por uma vaga no reality show “A Fazenda 13″ e, ao voltar ao SBT, ela teria revelado que não curtiu a experiência de ficar confinada.

Sem fugir das perguntas, neste domingo (03), a famosa confessou, durante o “Programa Silvio Santos”, que não fez uma das melhores escolhas e que se arrependeu de ter feito parte do reality show apresentado por Adriane Galisteu.

“Se arrependimento matasse... O SBT é a TV mais feliz do Brasil! Sinto muitas saudades daqui”, disparou ela ao ser questionada por Patrícia Abravanel sobre a experiência no reality rural.

Segundo a italiana, conviver com outras pessoas no reality não foi uma experiência fácil: “A energia daqui não tem para ninguém. Sou uma sobrevivente, pois é muito difícil”, completou.

"Se arrependimento matasse...", dispara Valentina sobre participar de A Fazenda#ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/ZAOxHy55zQ — Deriky Pereira (@derikypereira) July 3, 2022

Mas, diferente da ex-assistente de Ratinho, a cantora Fernanda Medrado, que ficou marcada por sua desistência durante a 13ª temporada do reality show “A Fazenda” revelou se voltaria ao programa da Record TV.

Durante uma entrevista ao Link Podcast, comandado por Lucas Selfie no YouTube, a rapper chorou ao falar sobre o motivo de sua saída e disse que não é uma pessoa fraca: “Eu não sou fraca, eu estive fraca, tem uma grande diferença. Se ele entender isso, eu acredito que as portas vão estar sempre abertas para novas oportunidades. Quando eu desisti, eu mexi com todo um jogo dele, mas não foi porque eu quis, a última coisa que eu queria fazer era desistir”, contou a famosa.

A artista disse ainda que espera que Rodrigo não tenha raiva dela e pediu uma nova chance ao diretor do programa: “Vai ter uma Fazenda daqui uns dez anos que eu vou poder entrar? Pode ser daqui dez, vinte, trinta anos, porta que se fecha, se abre”, disse a famosa.

Ela ainda contou que não lembra exatamente como foi o dia de sua desistência do reality show: “Eu não sei o que aconteceu, eu tenho um branco desse momento. Eu não lembro nem o que a psicóloga falou para mim”.

