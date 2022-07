Thiago Gagliasso é condenado a indenizar mãe de vítima de chacina por divulgar informação falsa

O ator Thiago Gagliasso, de 33 anos, irmão de Bruno Gagliasso, foi condenado pela Justiça por divulgar informações falsas. Ele terá de pagar uma indenização de R$ 10 mil para Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de um jovem morto na chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 2021.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, Adriana é mãe de Marlon Santana e processou Thiago Gagliasso após ter sua imagem associada à uma mulher segurando um fuzil nas redes sociais. Na época, a informação foi desmentida, inclusive, pela própria polícia.

A confusão aconteceu porque, pouco depois da chacina, Thiago saiu em defesa dos policiais e chegou a publicar uma imagem em que uma mulher aparece segurando um fuzil, tendo identificado ela como se fosse a mãe de Marlon.

O caso foi analisado pela Justiça, que entendeu que o ator disseminou uma fake news e o condenou a pagar R$ 10 mil de indenização. No entanto, o advogado da vítima, João Tancredo, disse que o valor é “irrisório”. “É praticamente um estímulo para continuar mentindo”, disse.

Thiago Gagliasso é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e costuma fazer postagens nas redes sociais de cunho político. O advogado João Tancredo destacou na entrevista a Ancelmo Gois que ele é o sétimo bolsonarista a ser condenado por divulgar informações falsas. Os demais foram o ex-senador Magno Malta; os deputados federais Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Luis Miranda (Republicanos-DF); e os deputados estaduais Filippe Poubel (PL-RJ), Gil Diniz (PL–SP) e a Delegada Sheila (PL-MG).

No seu Instagram, Thiago fez uma postagem citando a reportagem do colunista e escreveu na legenda: “Bom dia pra quem acordou condenado e sequer foi notificado do processo!”, disse.

Ele também gravou alguns vídeos nos stories, no qual falou sobre o processo: “Quem fala aqui é o condenado...um perigo para a sociedade. Mas eu não fui notificado. Nem sabia do processo, juro por Deus. Sequer meus advogados foram citados, mas sou um condenado moral”, reclamou.

Rompimento com a família

Por causa de suas colocações consideradas polêmicas, Thiago rompeu os laços com seu irmão, Bruno. Em 2018, quando ele se declarou publicamente apoiador de Bolsonaro, a cunhada, Giovana Ewbank, lhe enviou uma mensagem via WhatsApp, dizendo que o irmão dele tinha trabalhado muito na televisão para dar à família uma “vida de privilégios”.

Na ocasião, o ator não gostou da crítica da cunhada e expôs o recado em seu Instagram, causando um mal-estar familiar. Assim, meses depois de participar do programa “A Fazenda 4″, da RecordTV, Thiago deixou claro que rompeu relações com o irmão e assumiu uma secretaria no governo de Jair Bolsonaro.

