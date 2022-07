Sessão da Tarde: ‘A Pantera Cor de Rosa 2’ tem “assinatura escondida” do diretor

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (4) o filme “A Pantera Cor de Rosa 2”, lançado em 2009. O longa é estrelado por Steve Martin (”Only Murders in the Building”), Jean Reno (”Quem Matou Sara?”) e Emily Mortimer (”O Retorno de Mary Poppins”).

Esta sequência traz o inspetor Jacques Clouseau (Steve Martin) de volta a uma investigação internacional, liderada pelo inspetor-chefe Dreyfus (John Cleese). Com a ajuda de Ponton (Jean Reno) e de Nicole (Emily Mortimer), por quem sente-se atraído, o trio vai atrás de quem está roubando famosos tesouros ao redor do mundo.

Confira cinco curiosidades sobre “A Pantera Cor de Rosa 2”, segundo o IMDb:

Marca registrada do diretor

O diretor Harald Zwart costuma deixar objetos de sua cidade natal como “easter eggs” em todos os filmes que comanda, como uma espécie de assinatura. Em “A Pantera Cor de Rosa 2″ a marca dele é uma bandeira do time de futebol norueguês Fredrikstad FK, bem na mochila dos filhos de Ponton. É possível notar a bandeira quando os filhos dele e Clouseau estão comparando medalhas.

Amizade de outros sets

Jean Reno aceitou reprisar seu papel como Ponton por conta de sua amizade com Steve Martin e sua boa experiência trabalhando no filme anterior. Também contou pontos voltar a atuar ao lado de Alfred Molina, com quem dividiu o set de gravação em “O Código Da Vinci” e também trabalhar entre Paris e Boston - cidade os EUA onde o filme teve cenas gravadas.

Fracasso comercial

Apesar da quantidade de propagandas, de um cenário praticamente todo francês, um heróis francês e Jean Reno no elenco, um dos atores mais queridos da França, o filme foi um gigantesco fracasso comercial no país europeu. Não conseguiu passar de apenas uma semana nos principais cinemas de lá. Isso afetou toda a estratégia comercial, tendo uma arrecadação muito abaixo do esperado. A sequência “The Pink Panther 3″ que estava em desenvolvimento na época, foi descartada.

