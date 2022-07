Sandy lamenta morte de Patrícia Kisser, madrinha do seu filho Theo: ‘Está doendo muito’

Sandy usou as redes sociais para homenagear Patrícia Perissinotto Kisser, esposa do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, que morreu no domingo (3). A produtora artística tinha 52 anos e lutava contra um câncer de cólon. Ela era madrinha do filho da cantora, Theo, de 8 anos. “Está doendo muito saber que eu não vou mais te ouvir”, disse.

“Eu fiquei tão encantada, tão admirada e grata por tudo que você fez por mim e pelo nosso Theozinho mesmo antes dele nascer, que confiei a você um dos papéis mais importantes na vida de uma criança: o de ser sua dinda. E você, obviamente, desempenhou com maestria essa missão, ao longo desses últimos 8 anos. E você foi muito além disso”, contou Sandy em uma publicação do Instagram.

“Até você começar a ficar ‘conchinha’, quase não teve um dia sequer em que eu não tenha falado com você. E esse mérito é todo seu, porque você sempre foi uma amiga proativa, dessas que cutucam e fazem a gente se lembrar do quão importante é aguar a plantinha linda de uma amizade preciosa. E você me ensinou tantas e tantas outras coisas, q eu nem sei se vc sabe… Não sei se deu tempo de te falar de tudo”, continuou Sandy.

“E está doendo muito saber que eu não vou mais te ouvir, te ver, te ‘ler’, sentir seu abraço gostoso e entregue, te contar de cada dentinho que caiu do nosso menino, de cada reunião com a professora, que te deixava tão orgulhosa, de cada nova descoberta, novo interesse dele, de cada playlist inspirada pelo Dindão, de cada viagem, cada conquista, cada tristeza, cada alegria… que a gente não vai mais organizar juntas as festinhas de aniversário… eu não acredito que você não vai estar lá na formatura dele, que você tanto queria. Não estou querendo acreditar.”

“Eu não sei muito bem qual é a lição que a vida está querendo nos dar com essa sua partida tão, tão prematura. Faltava muito ainda pra gente viver junto. Essa sensação não sai de mim. Mas você foi sempre sabiamente intensa, e graças a Deus, nunca deixou muitas coisas pra depois”, ressaltou a cantora.

Patrícia Perissinotto Kisser era madrinha de Theo, filho da cantora Sandy (Reprodução/Instagram)

O marido de Patrícia também usou as redes sociais para fazer uma homenagem à amada. Eles ficaram 32 anos juntos.

“Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci. Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes, onde você fazia a faculdade de Medicina, nunca mais nos separamos”, começou.

Andreas Kisser citou as diferenças entre os dois que, segundo ele, serviram para fortalecer ainda mais a relação. “Você gostava de Chitãozinho e Xororó e nem sabia o que era Led Zeppelin e isso nos uniu ainda mais. As nossas diferenças foram os melhores encaixes para a construção de uma estrutura sólida e longeva. 32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade”, disse.

O guitarrista falou ainda sobre a fase final da doença da esposa. “Ela seguiu forte até o último momento, sempre preocupada com todos a sua volta e encarando a situação de frente, com força e determinação. A minha admiração por você é eterna. Eu te amo! Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar novamente em alguma dimensão além desta Terra! Vá em paz, meu amor, obrigado por tudo”, finalizou.

Câncer de cólon

Patrícia tratava o câncer de cólon, que abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso, no reto e ânus. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) esse é o terceiro tipo de câncer mais comum no país, atingindo a marca de 40 mil novos casos por ano.

Ainda segundo o Inca, tanto homens quanto mulheres podem ser acometidos. Na maioria dos casos, esse câncer colorretal é assintomático no início, o que leva muitas pessoas a terem um diagnóstico tardio.

O ator Chadwick Boseman, o astro do filme “Pantera Negra”, da Marvel, morreu aos 43 anos vítima da mesma doença. Ele fez o tratamento por quatro anos, mas não resistiu.

Ator Chadwick Boseman, astro de 'Pantera Negra', morreu de câncer de cólon Foto: Divulgação

