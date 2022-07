Rodrigo Mussi diz que relação com a mãe segue conturbada após acidente: ‘Continuamos afastados’

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que ainda se recupera de lesões causadas por um acidente de carro, falou que sua relação com a mãe segue conturbada. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal “O Globo”, ele disse que chegou a receber a visita dela enquanto estava internado, mas ressaltou que eles permanecem com as relações rompidas.

“Continuamos afastados. Com a minha mãe, não quero assunto, não. Nem depois de quando eu me acidentei foi legal. Também não quis falar depois do acidente”, revelou.

A relação complicada com a mãe já havia sido exposta por Diogo Mussi, irmão do ex-BBB. No começo de junho, ele falou no seu Instagram sobre o rompimento com a matriarca. “No momento em que descobri o que era amor próprio. Coincidência ou não, foi no mesmo dia em que ela me disse: ‘quero você morto ou debaixo de uma ponte’”, relatou ele.

Digo contou também que ele, Rodrigo e um terceiro irmão, Rafael, foram expulsos de casa na adolescência. “Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo”, disse.

Novos projetos

Na entrevista, Rodrigo Mussi também falou que está retomando aos poucos seus compromissos profissionais e destacou o desejo que tem de criar um podcast.

“Uma coisa que sempre quis muito fazer é apresentar podcast. É algo que eu já tinha em mente. Acho que essa ideia pode vir forte mais pra frente, mas não quero que o conteúdo seja a mesmice que já tem no mercado. A ideia é começar com dez entrevistas e ir renovando conforme o público. Tenho trabalhado nisso, conversando com outras pessoas importantes do meio”, revelou.

O ex-BBB também disse que tem sido muito procurado para fazer publicidade, mas ressaltou que está indo devagar até se recuperar completamente. Ele contou que ainda faz sessões de fisioterapia e treinamento com o otorrinolaringologista para recuperar o olfato, uma das sequelas do acidente.

LEIA TAMBÉM:

O acidente

Em março deste ano, Rodrigo estava em um carro por aplicativo quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

Na época, o motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu. Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano.

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna, mas a lesão da cabeça é que mais preocupou os médicos.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta. Em seguida, ele seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde já iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

Pode interessar também: