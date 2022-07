Problema de saúde afasta Jojo Todynho da final da ‘Dança dos Famosos’

Neste domingo (03), Jojo Todynho esteve na final da “Dança dos Famosos” e, ao lado dos demais competidores do quadro, ela acabou enfrentando um problema e acabou desfalcando um dos momentos finais da atração apresentada por Luciano Huck.

Em seu Instagram, a cantora contou o real motivo de sair correndo do estúdio do “Domingão com Huck”. Segundo ela, não foi possível segurar o xixi até o momento final da competição: “É a primeira vez que eu tive isso. Não fiquem prendendo o xixi. Vocês sabem que eu bebo muita água, mas eu prendo o xixi e isso é um problema”.

Jojo Todynho é diagnosticada com infecção urinária (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho contou ainda que começou a sentir muita dor e precisou sair correndo para ir ao banheiro e, por isso, não fez parte da foto final da “Dança dos Famosos”, que uniu todo o elenco e o apresentador Luciano Huck: “Gente, não prendam o xixi. Eu estou sofrendo com essa infecção urinária e não pude ficar nem para tirar a foto. Precisei vir correndo. É algo horrível, não desejo para ninguém. É uma dor”, contou ela.

Vale destacar que na última semana, Jojo acabou indo para o hospital por causa da infecção urinária e contou tudo aos seus seguidores. Em sua conta oficial no Instagram, a famosa apareceu entrando em um hospital e logo depois deitada já dentro do local para explicar aos fãs o que estava acontecendo.

“Eu vou fazer uma tomografia para saber se eu estou com um cálculo renal ou se é só infecção urinária. Eu nunca tive isso na minha vida. Gente, dói muito, muito… Que isso! Horrível”, começou dizendo a cantora.

Enquanto estava indo para casa, a famosa deu mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. “Então gente, eu estou com infecção mesmo, fico prendendo o xixi… E eu tomo bastante água, direitinho, bebo muita água”, revelou a cantora.

Quem venceu?

Vitória Strada foi a grande campeã da “Dança dos Famosos” de 2022. A atriz disputou contra Ana Furtado e Vitão e acabou levando a melhor ao lado de seu professor Wagner Santos após arrasar na valsa e no samba.

Vitória Strada ganha Dança dos Famosos e beijo da noiva ao vivo Globo (Reprodução)

Ao final da apresentação, a famosa celebrou ao lado dos pais e beijou a noiva, Marcella Rica: “Estou muito feliz. A mensagem que fica é que o amor é o sentimento mais bonito do mundo, em todas as suas formas. Ele faz o bem para o mundo. Precisamos celebrar cada vez que o amor acontece em todas as suas formas. É sobre amor. Amem uns aos outros, aos próximos”, disse.

Ela ainda fez um apelo ao público: “Não critiquem a forma que o outro ama, porque não está fazendo mal a ninguém. Enquanto o mundo estiver amando, não teremos com o que nos preocupar”, disse. “Não pensei que fosse tão desesperador”, concluiu, ao comentar a participação no “Dança”.

