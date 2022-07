Príncipe Harry garante que ‘The Crown’ não mostrará recentes polêmicas com Meghan Markle

Enquanto a quinta temporada de ‘The Crown’ não estreia na Netflix, afinal os novos episódios só chegam à plataforma em novembro deste ano, muitos rumores têm sinalizado para o que, não só a quinta, mas também a sexta e última temporada da série vão mostrar.

Peter Morgan, criador da série, mantém cerca de 10 anos de história por temporada, assim para a temporada 5 podemos esperar os acontecimentos dos anos 90. Confira o que acreditamos que estará nesta temporada.

Apesar do recente acordo com a Netflix, o príncipe Harry foi enfático em dizer que a série de drama histórico do streaming não chegará aos acontecimentos mais atuais, acontecimentos que podem incluir ele e sua esposa, Meghan Markle.

A especialista real Angela Levin revelou: “Quando conheci Harry no Palácio de Kensington, a primeira pergunta que ele me fez foi: ‘Você está assistindo The Crown?’ Angela disse no TalkRadio no início da semana passada, de acordo com o Mirror UK.

Ele disse: “Sim, estamos todos absolutamente assistindo a tudo, mas vou insistir que pare antes que chegue a mim”. Harry e Meghan admitiram assistir a alguns dos dramas aclamados pela crítica durante a polêmica entrevista à Oprah Winfrey, que foi ao ar em março de 2021.

Durante uma aparição no The Late Late Show com James Corden, no ano passado, o duque de Sussex deu mais informação sobre sua relação com a série da Netflix: “Eles [The Crown] não fingem ser notícia. É ficção. Mas é vagamente baseado na verdade. Estou muito mais confortável com ‘The Crown’ do que vendo as histórias escritas sobre minha família, minha esposa ou eu na imprensa”.

“Porque é a diferença entre isso [as notícias e The Crown] é obviamente ficção, entenda como quiser, mas isso [a imprensa] está sendo relatado como fato porque você supostamente é notícia. Eu tenho um problema real com isso”, disse o príncipe Harry.

Mas, independente da posição de Harry, o criador de ‘The Crown’ já adiantou que a série não chegará aos acontecimentos mais atuais. Embora tenhamos tido notícia de uma seleção para o papel de uma jovem Kate Middleton, até agora, não temos mais notícias sobre prováveis acontecimentos mais recentes da realeza.