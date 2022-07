Pintura rara de Lady Di é exposta pela primeira vez em Londres

Um retrato pintado pelo artista plástico Nelson Shanks, feito em 1994, da princesa Diana, está sendo exibido pela primeira vez na galeria Philip Mold & Company, em Londres.

A pintura a óleo, intitulada ‘Diana, Princesa de Gales’, foi concluída pelo artista três anos antes da trágica morte de Diana em Paris e ficará exposta na galeria na capital britânica até 6 de julho.

Na obra de arte, a princesa Diana é retratada usando um vestido de veludo verde assinado pela designer Catherine Walker, que ela usou antes de sua famosa sessão de fotos da revista Vanity Fair em 1997. Diana mais tarde mudou para uma blusa branca tradicional e saia azul para a imagem final.

O artista pintou a princesa pensativa, olhando para o chão, usando um único brinco. Ela está posicionada sob um foco de luz.

“No que diz respeito aos retratos pintados pela realeza, é extraordinariamente raro que um artista capture simultaneamente o caráter público e privado”, disse o galerista Philip Mold em um comunicado, segundo a CNN.

“O esboço de Shank combina de forma única o glamour de Diana com o pathos comovente de seus últimos anos. Sentimos que ele pertencia a uma coleção britânica e estamos encantados por poder exibi-lo em sua cidade natal”, disse o galerista.

A rara exposição do retrato de Diana se une à galeria como parte da exposição Masterpiece Art Fair 2022. Mas, originalmente, este retrato foi exibido na casa onde Diana morou com os filhos, um dos apartamentos dentro do Palácio de Kensington.

Depois disso, o retrato foi enviado à residência onde Diana cresceu, a Althorp House, em Northamptonshire, que fica a cerca de 120 quilômetros ao norte de Londres.

Em janeiro deste ano, o retrato também foi vendido por mais de 10 vezes seu preço de venda projetado, alcançando o preço de pouco mais de $ 201 mil dólares em uma prestigiada casa de leilões de Londres, a Sotheby’s.