‘Pantanal’: Entenda por que Muda e Tibério ficam separados na lua de mel

Além de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), outro casal apaixonado vai se casar nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”. Em cenas que ainda vão ao ar, Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) vão oficializar a união e a cerimônia vai acontecer na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

No entanto, a lua de mel do casal não será como Tibério imana, já que Muda vai decide não fazer sexo com o marido. Segundo a amiga de Juma, ela não estará “com cabeça” para o momento.

Vale destacar que o balde de água fria acontece depois de uma briga entre Alcides (Juliano Cazarré) e Jove, que aconteceu durante a festa de casamento. Na cena, o peão de Tenório (Murilo Benício) tenta dançar com Juma, mesmo ela não querendo.

"Pantanal": Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) ficam juntos (Reprodução/Globo)

Mas, voltando a noite de núpcias de Muda e Tibério, o funcionário de José Leôncio vai questionar a esposa se ela está pensando na briga que aconteceu na festa, mas ela recua e avisa que não: “Por causa de mim Eu sei que você deve de tá aborrecido comigo, mas não dá. Eu não sei se eu estou pronta para isso”, afirma ela.

Depois desta pequena discussão, Muda decide ir dormir na sala e Tibério ficará sozinho no quarto: “Diacho... De que adianta tanta espera?”, falará ele sozinho, enquanto tenta dormir.

No remake de "Pantanal", o casamento de Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos) será marcado por briga entre personagens (Reprodução/Globo)

Sucesso na web

Mesmo registrando uma certa oscilação na audiência, o remake de “Pantanal” segue sendo uma das produções mais buscadas na internet. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, as buscas sobre a novela da Globo aumentaram.

Entre os assuntos mais procurados está a pergunta ‘quem ganha a sela de prata?’, que aumentou 5000% nos sites de busca. Além disso, os fãs do folhetim querem saber sobre a morte do Velho do Rio (Osmar Prado) e com quem Tadeu (José Loreto) vai terminar a novela.

O remake da novela “Pantanal” deve chegar ao fim em outubro e será substituído por “Travessia”, trama desenvolvida por Glória Perez.

