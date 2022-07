Loki estará em ‘Thor: Amor e Trovão’?

A quarta parte da história de Thor chegará aos cinemas em ‘Thor: Amor e Trovão’, que tem estreia agendada para dia 7 de julho. O filme, estrelado por Chris Hemsworth, em seu papel titular de Deus do Trovão, tem a direção de Taika Waititi, após seu imenso sucesso com ‘Thor: Ragnarok’.

Dentre as diversas aparições de super-heróis da Marvel e até levando em consideração o retorno de Jane Foster como a Poderosa Thor, muitos fãs ficaram receosos se verão ou não o irmão de Thor, Loki, que ganhou uma série própria da Marvel para a Disney Plus.

O público certamente pensou que Loki havia morrido quando ele caiu da Bifrost no final do primeiro filme de Thor, mas ele reapareceu como o principal antagonista nos ‘Vingadores’ de 2012. Sabemos que ele não aparece nos trailers de ‘Thor: Amor e Trovão’, levando muitos a se perguntarem se ele apareceria, já que sua variante foi tema da série ‘Loki’ do Disney Plus, mesmo após a morte do personagem em ‘Vingadores: Guerra Infinita’.

Chris Hemsworth e Taika Waititi, em entrevista ao portal especializado em entretenimento Cinema Blend, explicaram, em um tom irônico, que realmente Loki está morto de verdade desta vez.

A respeito de Tom Hiddleston, ator titular de Loki, Hemsworth falou que “ele não queria se envolver. Ele disse ‘Eu odeio todos vocês e, em particular, eu’, e eu fiquei tipo, isso é uma pena. E é isso. Quero dizer, quantas vezes podemos matá-lo? Nós amamos o Tom, sim. Mas ele está morto. Não ele, mas o personagem de Loki”.

O diretor Waititi confirmou afirmando: “Não, não, ele está morto para nós”.

Bem, sendo uma piada ou não, com os atores da Marvel jurando sigilo sobre os enredos dos próximos filmes do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), não poderemos saber se o irmão trapaceiro de Thor estará ou não no filme.

Porém, como a Fase 4 do MCU se concentra no Multiverso e em várias linhas do tempo, é possível o retorno de Loki.

Embora o Loki original possa ter morrido nas mãos de Thanos, o público ainda pode ver outra variante de Loki pulando nas linhas do tempo e Chris Hiddleston fazendo uma participação especial.