Léo Lins é demitido do SBT depois de fazer piada com criança com hidrocefalia

O humorista Léo Lins, um dos integrantes do programa “The Noite com Danilo Gentili”, foi demitido. A motivação para isso teria sido uma piada que ele fez com uma criança com hidrocefalia, que começou a viralizar negativamente na internet.

O setor de Recursos Humanos do SBT, emissora em que o talk show é exibido, teria rompido o contrato com o comediante nesta segunda-feira (4), segundo o portal Em Off.

“Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, diz ele no vídeo.

O momento foi retirado de um show de stand-up que Léo apresenta em teatros de diversas cidades.

Por citar diretamente o Teleton, a decisão é considerada como irreversível. Segundo o portal Em Off, a demissão foi autorizada pelo próprio Silvio Santos e pela alta cúpula do SBT. Silvia Abravanel, apresentadora do extinto “Bom Dia & Cia” e uma das “filhas do patrão” teria ficado supresa com a piada do comediante.

Vale lembrar que o Teleton consiste em um programa anual exibido pelo SBT e pela TV Cultura, com participação de artistas de diversas emissoras, para arrecadar fundos para as unidades da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), organização responsável por unidades de saúde em todo o país.

A própria AACD se posicionou a respeito da piada, nesta segunda-feira (4) pela manhã. “Esse tipo de piada é de extremo mau gosto, capacitista e incabível na sociedade em que vivemos hoje”, afirma a instituição, chamando a atenção para a lei que protege pessoas com deficiência desse tipo de comentário.

